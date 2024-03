Mens myndighederne så småt begynder at udforme en plan, der skal forberede danskerne på en potentiel krise, tager nogle politikere sagen i egen hånd.

En af dem er Søren Espersen, folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne.

For et par uger siden begyndte han at købe ind. Ikke noget ekstremt, som han selv formulerer det, men bare til et lille lager i hjemmet.

»Jeg vil meget nødigt identificere mig selv som prepper, men når der har været myndigheder i landene omkring os, der opfordrer til det, gør jeg som der bliver sagt,« siger Søren Espersen til B.T.

Fotoet er ikke fra Espersens hjem, men i Sverige er befolkningen så småt begyndt at forberede sig på krig og krise. Foto: Mathias Eis Vis mere Fotoet er ikke fra Espersens hjem, men i Sverige er befolkningen så småt begyndt at forberede sig på krig og krise. Foto: Mathias Eis

Der står 15-20 liter vand og dåsemad under trappen på hans bondegård i det sydlige Sjælland.

»Mange ting er jo noget, vi har i forvejen,« siger Søren Espersen og henviser til den liste, som den frivilligt drevne organisation Beredskabsforbundet har udarbejdet.

Søren Espersen mangler bare to ting fra listen: Medicin og førstehjælpssæt.

Det første punkt, tænker han ikke, bliver nødvendigt, men førstehjælpssættet har han alligevel længe tænkt kunne være godt at have i bilen. Så det bliver det næste køb fra listen.

Beredskabsforbundets anbefalinger: Beredskabsforbundet har udarbejdet en liste over ting, der kan være gode at have i hjemmet, hvis ulykken pludselig skulle ske: Vand

Dåsemad, brød, havregryn

Medicin

Stearinlys og lighter

Lommelygte

Batterier eller powerbanks

Batteridrevet radio

Varmt tøj

Sovepose/tæpper

Førstehjælpssæt

Desinficerende håndsprit/vådservietter

Kontanter

Der er netop nu sat et arbejde i gang i de danske myndigheder, der har til formål at øge danskernes hjemmeberedskab, hvis der kommer en krig eller anden krise, skriver Jyllands-Posten.

Arbejdet er blevet sat i gang, efter at både myndigheder i Sverige og Norge har opfordret deres befolkning til at ruste sig til at kunne klare sig i hjemmet i nogle dage.

Søren Espersen tror personligt ikke, at han nogensinde vil få behov for den store vanddunk, der står gemt bag trappen. Men alligevel tog han også notits, da den danske beredskabschef for et par uger siden i Jyllands-Posten opfordrede danskerne til at forberede sig på krise.

»Jeg tror ikke, der sker noget overhovedet. Det kan jeg ikke forstille mig. Men jeg gør det alligevel,« siger Søren Espersen.

Er du begyndt at forberede dig på krig eller andre katastrofer? Ja da, det har jeg gjort længe!

Ja, jeg er så småt gået i gang.

Nej, det er noget pjat!

Burde jeg?

Han synes, at danskerne selv skal vurdere, om de har lyst til at gøre som ham. Men hvis krisen skulle komme, er der en åben invitation til at komme hjem til ham og hans gasblus.

»Hvis de løber tør for madvarer, kan de komme hjem til mig og få et varmt måltid,« siger Søren Espersen.