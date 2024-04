Hos Coop har man lavet regnestykket. Hvad betyder det, at store bededag nu er en helt almindelig hverdag?

»Helligdagene er ekstremt vigtige for os og dermed for overlevelsen af lokale dagligvarebutikker,« som kædedirektør for Dagli'Brugsen og Brugsen, Torben B. Andersen, siger det:

»Vi har beregnet, at det koster os et pænt millionbeløb i tabt omsætning, at de store butikker nu også må holde åbent på store bededag.«

For ifølge lukkeloven har kun dagligvarebutikker med en omsætning på mindre end 43,4 millioner kroner om året tilladelse til at holde åbent på helligdage.

Som denne fredag tidligere har været, indtil regeringen sidste år lavede om på det.

Og mange af de cirka 275 Dagli'Brugsen- og Brugsen-butikker landet over er således i den kategori, der til og med sidste år havde den lille fordel på store bededag.

Hos Coops kædedirektør er der dog optimisme at spore. Trods alt.

»Heldigvis er vi inde i en generelt positiv udvikling, hvor vi oplever en flot opbakning fra borgerne i de lokalsamfund, hvor vi er,« siger Torben B. Andersen i en pressemeddelelse:

»Derfor har vi da også tænkt at holde fast i vores fejring af store bededag med tilbud på hveder – og andre gode dagligvarer – i dag.«

Coop har netop præsenteret seneste årsregnskab, der viste et underskud på mere end 700 millioner kroner, hvor det dog er kæden 365 Discount, der er det helt store smertensbarn.