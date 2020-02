For tre år siden trådte Isam B ud af Outlandish. Den dengang 39-årige sanger var kørt død i livet som popstjerne og meldte sig ud af ræset. Nu gør han overraskende comeback i en genre, han altid har sagt nej til.

Der er sket meget siden bruddet med Outlandish. Siden 2017 har Isam B drevet en kaffebar på Nørrebro i København med sine søskende, han har fået sit eget radioprogram på den nystartede Radio4, og nu stiller han altså op i Dansk Melodi Grand Prix.

»Jeg er blevet spurgt to gange tidligere, hvor jeg sagde nej,« fortæller Isam B til B.T.

»Jeg har altid sagt, at melodigrandprix er sådan noget, man som etableret kunstner knækker nakken på. Hvorfor skal man gøre det, når man har en karriere i forvejen?,« uddyber han.

Isam B i sin kaffebar på Nørrebro. Foto: Anne Bæk

»Der er to ting ved det. Grandprixet er jo et stort vindue. Det er ikke hver dag, at du får lov til at prøve kræfter med så stor en produktion. Så handler det også om at lave en sang, som folk gider at høre. Noget folkeligt. Og jeg går aldrig i studiet for at skrive en grandprix-sang,« forklarer han.

Isam B’s bidrag til årets store sangkonkurrence, der har fået titlen ’Bølger’, er derfor i første omgang slet ikke tiltænkt Melodi Grand Prix.

For omkring seks-syv år siden mistede han begge sine bedstemødre. Han følte, der gik noget historie tabt, så han tog en lang snak med sin far om deres familierødder, der går tilbage til Marokko.

Samtalen ledte videre til begyndelsen på nogle nye sange, og derfor er ’Bølger’, der handler om Isam B’s barndom, og hvordan han kæmpede med at være anderledes, forløberen for et nyt personligt album samt en selvbiografi, som han har skrevet sammen med en journalist.

Herefter kom melodigrandprixet ind i billedet.

»Jeg mødte dem, der laver grandprixet, i forbindelse med et event omkring højskolesangbogen. De ville i år have, det skulle være mindre cirkus og mere indhold, så da de spurgte, om jeg havde en sang, blev jeg interesseret,« fortæller Isam B.

»Jeg kan godt lide, at der er mere fokus på livemusikken, og at man smider sangene ud en måned før, så folk har en chance for at sætte sig ind i teksterne.«

Han ved godt, at hans sang ikke er prototypen på den klassiske storladne melodigrandprix-basker. Han synes, det sjove ved konkurrencen er, at man aldrig helt kan være sikker på, hvad folk kan lide.

Isam B var i 2016 med til dronning Margrethes bal for kunst og kultur på Christiansborg slot. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Jeg kan huske, da ham portugiseren (Salvador Sobrai, red.) vandt i 2017. Han stillede op med en trefjerdedelevals uden konfetti og synkrondans. Det var bare en god melodi, og det kan jeg godt lide.«

Selvom det er første gang, at Isam B kommer til at stå på scenen ved et melodigrandprix, har han indirekte været i forbindelse med det ad flere omgang.

I 2012 stod han blandt andet som medforfatter på Soluna Samays vindersang, ’Should’ve Known Better’, som han skrev i samarbejde med Chief 1.

»Det var oprindeligt en demo til Outlandish, som jeg havde skrottet, da jeg ikke var helt tilfreds med teksten. Chief 1 ringede en dag og sagde, at han havde fået et wildcard til grandprixet. Han havde fundet den her fantastiske pige til at synge nummeret og spurgte, om det var okay. Det var helt fint for mig.«

Ved det internationale Eurovision-show samme år vandt Sveriges bidrag Loreen med sangen ’Euophoria’. Hende har Isam B også en forbindelse til, da de stammer fra den samme by i Marokko.

»Jeg kender især hendes producer rigtig godt, og vi syntes, at det var sjovt, at vi begge to havde en sang med i konkurrencen det år. Han sagde til mig, at min sang ikke havde en chance, og han fik jo ret,« husker Isam B.

Samme producer har også arbejdet med den svenske sanger Måns Zelmerlöw, der vandt Eurovision i 2015. Måns og Isam B har optrådt sammen ved en enkelt lejlighed, så han har altså flere succesfulde grandprix-bekendte på cv’et. Er det en fordel?

»Nu må vi se, hvad der sker. Selvom jeg ikke er et konkurrencemenneske, så er jeg jo vokset op med at sidde og se Melodi Grand Prix og spændt fulgt med i, hvem der vandt. Jeg synes, jeg som voksen har været god til at spotte, hvad der kan noget internationalt.«

Outlandish i 2015. Foto: Mathias Bojesen

Og hvad med Outlandish? Selvom den danske hitgruppe i 2017 meddelte, at det var slut, har de to resterende medlemmer, Lenny Martinez og Waqas Qadri, alligevel fortsat med at optræde som Outlandish.

»Jeg havde behov for at trække mig, men de ville gerne fortsætte, og de har min velsignelse. Jeg ønsker dem alt det bedste og håber, de får succes med de nye kapitler, de er i gang med at skrive.«