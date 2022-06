Lyt til artiklen

Gilli har altid været en hemmelighedsfuld popstjerne.

Selvom den 29-årige rapper, med det borgerlige navn Kian Rosenberg, er så populær, at han i de sidste tre år i træk har været Danmarks mest streamede kunstner, så ved man meget lidt om hans privatliv.

Han afslørede for tre år siden i podcasten 'Uden filter', at han var ved at flytte til Spanien.

For to år siden uploadede han pludselig et billede på Instagram af en kvinde med teksten 'Wifos' ledsaget af en emoji af en vielsesring, hvilket Se og Hør tolkede som en bekræftelse på, at han var blevet gift.

Gilli på stjernescenen lørdag den 12. august, 2017 på Skanderborg Festival.. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017) Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Gilli på stjernescenen lørdag den 12. august, 2017 på Skanderborg Festival.. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2017) Foto: Sarah Christine Nørgaard

I januar afslørede han så i en af teksterne på sit seneste album 'Carnival', at han har fået en datter, men så stopper det også mere eller mindre der.

I et nyt sjældent interview fortæller Gilli i julinummeret af magasinet Euroman, at han for det første har valgt at holde sine familie ude af rampelyset for at skærme dem for det 'anderledes liv', der følger med, når alle ved, hvem man er.

De har ikke bedt om berømmelsen, forklarer han, og tilføjer, at han heller ikke synes, det giver mening at tale om andet end musik i interview, når det er det, der er hans arbejde, og det han ved noget om.

I samme interview medgiver Gilli videre, at han ved at køre den lukkede stil selv har været med til at gøre sig mere spændende, end han egentlig er.

Gilli med produceren Reza og Sivas til Gaffa Prisen 2014 Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Gilli med produceren Reza og Sivas til Gaffa Prisen 2014 Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Euroman nævner i interviewet, at internettet 'flyder med sladder' om alt fra Gillis madvaner til træningsrutiner.

Han griner overbærende at det meste, men han vil gerne kommentere et rygte, der ifølge Euroman florerer i kommentarspor på YouTube om, at han skulle have et kokainmisbrug.

»Jeg har aldrig rørt det, og de kan skrive, hvad de vil, men hvad hvis min mor begynder at tro på det?« spørger Gilli og ryster ifølge Euroman på hovedet.

Gilli tilføjer i interviewet, at han synes, det er 'sygt', at han kan være så spændende og tilføjer, at hans hverdag lige nu blot består af bleskift, madlavning og rengøring af hjemmet.

Gilli, der sidste år som den første danske solist opnåede at runde en milliard streams i Danmark alene, skulle tidligere i år have spillet en stor koncert i Royal Arena i København.

Han udskød ifølge en pressemeddelelse koncerten på grund af den korte genåbningsvarsel efter den seneste coronanedlukning, men valgte i samme ombæring at tilføje to ekstra koncerter, så han til efteråret spiller arena-koncerter i København, Odense og Aarhus.