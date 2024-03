Nordjyllands Politi søger vidner efter et væbnet røveri i Hjørring søndag aften.

Her ankom en gerningsmand på en hvid damecykel uden kurv, som han parkerede bag Arbejdernes Landsbank, hvorefter han gik til Sct. Olai Plads og gennemførte et røveri mod en lokal erhvervsdrivende.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Efter røveriet gik gerningsmanden retur til cyklen og kørte fra stedet via Vendelbogade i ukendt retning.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

»Vi er interesseret i alle oplysninger, der kan vedrøre sagen, så har man bemærket gerningsmanden før eller efter røveriet, cyklen han kørte på, eller har oplysninger omkring eventuel identitet ud fra signalementet, så tøv ikke med at ringe 114,« understreger politikommissær Thomas Due Albrektsen.

»Det er klart, at et væbnet røveri er en yderst alvorlig sag, så vi efterforsker intenst og håber på at finde vidner, der kan give os nye vinkler på efterforskningen,« lyder det videre.

Gerningsmanden beskrives som en mand på 180 centimeter, spinkel af bygning og iført sort maskering over ansigtet.

Han var desuden iført en blå jakke med rødt logo, plastichandsker, blå jeans og sorte glatte sko.

Han medbragte også en sølvfarvet tromlerevolver, lommelygte og en hvid plastpose med Lidl-logo.

Ingen kom fysisk til skade under røveriet.