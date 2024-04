Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser søndag aften Leon Ankerstjerne Nielsen.

Han er gået fra Fårvang Ældrecenter i Fårvang ved Silkeborg.

Han beskrives som:

Mand

Dansk af udseende

190-195 centimeter

Almindelig af bygning

Skaldet

Da han forlod ældrecentret, bar han en mørk jakke, lyseblå cowboybukser og sorte træsko.

Politiet opfordrer videre til, at borgere i området kigger i deres have og udhuse for at se, om Leon Ankerstjerne Nielsen opholder sig der.