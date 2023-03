Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fem teenagere forlod onsdag Retten i Næstved med store pletter på straffeattesten og fængselsdomme.

Her blev de nemlig fundet skyldige i at have medvirket til et groft overfald på to unge mænd, hvoraf den ene på et tidspunkt var i livsfare.

Overfaldet fandt sted en majnat sidste år, hvor de to ofre på 18 og 19 år blev stukket med kniv flere steder på kroppen. Den ene blev stukket syv gange i benet alene. Og så blev han slået og sparket.

Den anden blev stukket én gang i benet og én gang i højre brystkasse. Skader, der truede hans liv.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

I en pressemeddelelse oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at motivet stadig ikke står klart. Men sikkert er det, at de to unge mænd og de fem dømte, der er i alderen 18 til 19 år, kendte hinanden forud for det blodige overfald.

En af de fem blev i retten fundet at have været hovedmanden bag overfaldet, og det koster ham seks års fængsel for forsøg på manddrab og grov vold. En dom, han ankede på stedet.

De andre fire var tiltalt for at have spillet mindre roller, hvilket de også blev fundet skyldige i.

Tre af dem blev idømt et år og to måneders fængsel for grov vold og for at have medvirket til knivstik. Den sidste tiltalte blev idømt syv måneders fængsel for blandt andet ved sin tilstedeværelse at have tilsluttet sig og understøttet knivoverfaldet.

Alle har de nu taget forbehold for at anke. De har to uger til at beslutte sig.

»Jeg er tilfreds med, at retten i langt det væsentligste har dømt de tiltalte i overensstemmelse med anklageskriftet,« siger sagens anklager Morten Gimm Hvergel om overfaldet, der fandt sted i området omkring Sct. Mikkelsgade, Træskogården og Valdemarsgade i Slagelse.

»Det er en sag, der blandt andet viser, hvor farligt det er med knive i nattelivet og at ét stik er nok til at efterlade nogen i livsfare.«

Lyt til B.T.s kriminalredaktions podcast 'På fersk gerning' her, eller der hvor du plejer at høre podcast.