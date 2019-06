En 50-årig mand har fået stadfæstet sin dom i Retten i Viborg på to et halvt års fængsel og en erstatning på 60.000 kroner.

Han er dømt for at have voldtaget sin voksne datter natten til sit eget bryllup.

Under sagen er det kommet frem, at voldtægten skete i brudesuiten på Gammelrøj Herregård ved Kolding. Det skriver TV 2.

Datteren var blevet lagt i seng her, fordi hun havde fået for meget at drikke.

Da faren så senere på aftenen vil gå i seng, finder han datteren her og begynder sin voldtægt.

Datteren har forklaret, at hun var for fuld til helt at modsætte sig voldtægten, men at kun havde sagt nej, råbt af ham og forsøgt at skubbe ham væk.

Det fremgår af en sms, der blev brugt som bevismateriale under retssagen.

Faren har derimod forklaret, at han troede, datteren var hans kommende hustru, og at han derfor ikke stoppede.