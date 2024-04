Et telefonopkald til politiet førte søndag eftermiddag til to anholdelser.

For her fortalte en 35-årig mand, at hans kæreste var blevet voldtaget.

Ifølge TV 2 Nord og Nordjyske fortalte han også, at han havde banket den 48-årige mand med norske rødder, der skulle have begået overgrebet.

Af den grund blev begge mænd anholdt, da politiet nåede frem til adressen i Hirtshals.

Den 35-årige mand blev sigtet for grov vold, den 48-årige mand blev sigtet for voldtægt.

Politiet har dog endnu ikke det fulde overblik over hændelsen,

»Vi formoder, at de kender hinanden på forhånd, men vi mangler stadig at afhøre den 48-årige mand, som er indlagt på sygehuset. Han skal opereres først,« siger vagtchef Thomas Ottesen til TV 2 Nord.