Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag d. 18 december klokken 18.30 fik en kvinde i 50erne sig en uhyggelig oplevelse.

Under en løbetur rundt om Sundsøen i Faaborg, på stien lige neden for Faaborg Gymnasium, blev hun angrebet bagfra, tvunget ned på jorden og forsøgt voldtaget.

Det forklarer Fyns Politi til B.T.

Det viser sig, at det er en mand, som har angrebet hende og forsøgt at holde hende fast.

Men kvinden gør modstand og får sparket, revet og slået sig fri fra hans greb. Alt imens hun får tonset afsted og flygter fra stedet.

Politiet efterforsker nu sagen som et voldtægtsforsøg på kvinden. Derfor har man også været ude og lede med hunde i området nær gymnasiet. Samtidig har man også talt med ansatte og elver på gymnasiet, hvis nogen skulle have set noget.

Desværre for efterforskningsarbejdet var det mørkt, da angrebet fandt sted, og derfor har man ikke kunnet lave et signalement af angrebsmanden.

Kvinden har umiddelbart ikke mødt nogle på vejen, men kan have overset folk i området. Derfor opfordrer man til, at man kontakter politiet, hvis man befandt sig i området på det pågældende tidspunkt.

Man kan kontakte politiet via 114.

På Faaborg Gymnasium tager man episoden så alvorligt, at eleverne forleden blev orienteret om hændelsen, og eleverne er blevet bedt om at være agtpågivende, når de færdes i området, fortæller uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård. Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Vi kunne høre på vores elever, at de var bekymrede, og at der gik rygter om noget, så derfor fortalte vi, at politiet havde været her. Så vi har bedt dem passe på hinanden og ikke gå alene, når det er mørkt,« siger hun.