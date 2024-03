En 29-årig korporal kan ånde lettet op.

Han har nu rettens ord for, at der ikke var tale om en grov krænkelse af underordnede, da han i festligt lag i fritiden var i fysisk kontakt med to kvindelige konstabelelever, som han blandt andet klappede i numsen.

Det fastslog byretten i Nykøbing Falster torsdag.

Her havde Forsvarets anklagemyndighed – Auditørkorpset – tiltalt den 29-årige korporal og krævet ham idømt en bøde, fordi han angiveligt som overordnet groft havde krænket de to underordnede i medfør af bestemmelserne i den militære straffelovs paragraf 18.

Ifølge anklageskriftet ved i sammenlagt tre tilfælde sidste år at have krænket de to kvindelige konstabelelever.

Dels på et værtshus i Jomfru Ane Gade i Aalborg en maj-aften i fjor, hvor han ifølge tiltalen løftede den første kvinde op fra en stol, satte hende på dansegulvet og gav hende et slag i numsen.

Og dels ved en september-aften sidste år i festligt lag i messen på Vordingborg Kaserne, først at have givet en anden konstabelelev en lussing kort før midnat, da hun havde spurgt ham, om de skulle slås.

Og omkring fire timer senere blev samme elev ifølge tiltalen uden for messen løftet op på skulderen af korporalen og båret ind i messen, samtidig med at han slog hende fire til fem gange i numsen.

»Ved torsdagens straffesag blev korporalen naturligvis frifundet. Retten fandt ikke, at han – i militær straffelovs forstand – var overordnet over for de konstabelelever, der havde meldt ham,« oplyser den 29-åriges forsvarer – advokat Jakob Buch-Jepsen – til B.T.

»Som korporal tilhører han meniggruppen og var hverken officer eller befalingsmand. Dermed var han ikke deres overordnede, selvom han af og til virkede som deres faglærer/ instruktør.«

»Forholdene skete da alle havde fri og var berusede, og konstabeleleverne havde håbet det blot kunne ordnes med en tjenstlig samtale, men så gik Forsvarets Auditørkorps i selvsving,« fortsætter korporalens forsvarer, der kalder sagen »endnu et vildskud fra den militære anklagemyndighed«.

»De havde ikke gjort deres hjemmearbejde ordentligt, og det illustrerer igen-igen, at sager som disse bør håndteres disciplinært i stedet for som straffesager ved de meget, meget overbebyrdede domstole,« tilføjer advokat Jakob Buch-Jepsen.