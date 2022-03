En 24-årig mand fra Aalborg er blevet idømt 50 dages ubetinget fængsel, efter han gik amok i en 7-eleven.

Episoden fandt sted grundlovsdag 2021. Her kom den 24-årige mand ind i 7-eleven på Jomfru Ane Gade i Aalborg. Manden bar ikke mundbind, som ellers var påkrævet på det givende tidspunkt.

En kvindelig vagt i butikken påtalte det manglende mundbind, men den 24-årige mand fastholdt, at han ikke behøvede at have mundbind på.

»Han forklarede, at det var en grundlovssikret ret ikke at bære mundbind,« siger anklager ved Nordjyllands Politi, Kim Kristensen.

Men den forklaring godtog vagten ikke, og hun tog derfor fat i manden for at vise ham ud af butikken, og det fik ifølge anklagen manden til at gå løs på vagten.

»Han tildelte hende flere slag i hovedet og spyttede vagten i hovedet, efter han havde trukket hendes mundbind af,« siger Kim Kristensen.

En anden kvinde forsøgte at dæmpe gemytterne, men hun blev ligeledes spyttet i hovedet.

I retten nægtede den 24-årige sig ved sig skyldig, men retten lagde vægt på vidneforklaringerne fra de to kvinder, og det blev altså takseret til 50 dages ubetinget fængsel for vold.

Manden ankede dommen på stedet.

Ingen af de to forurettede kom alvorligt til skade. Den kvindelige vagt måtte dog tilses ved lægevagten