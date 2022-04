En noget aparte seance udspillede sig natten til søndag, inden to mænd på brutal vis blev påkørt på Hindsholmvej tæt ved Kerteminde Nordstrand.

Påkørslen efterlod begge mænd alvorligt tilskadekomne, og de er nu indlagt på Odense Universitetshospital, men uden for livsfare.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

Men inden de to mænd blev påkørt, fik de og en tredje mand på stedet kastet æg efter sig fra samme personbil. De tre mænd er henholdsvis 22, 39 og 71 år.

»De råber op efter personbilen, som umiddelbart var fortsat,« siger Henrik Krøjgaard.

Efterfølgende vendte bilen rundt for derefter at køre direkte mod de tre personer, hvor den ene når at springe til siden.

De to andre bliver påkørt med en hastighed på cirka 50 kilometer i timen.

»Der er to, der skulle være røget op i luften, da vi har været ude at afhøre, så det har nok set voldsomt ud,« siger vagtchefen.

Politiet har i løbet af natten været i gang med efterforskning på gerningsstedet, men kan på nuværende tidspunkt ikke konkludere, hvad hensigten var med påkørslen - eller om der skulle være tale om drabsforsøg.

»Vi mener, at der er tale om en bevidst påkørsel med en vis hastighed, det er alvorligt nok i sig selv,« siger vagtchefen.

Umidelbart er der ingen forbindelse mellem personerne i bilen og de tre andre.

»Det virker lidt tilfældigt, de bliver ramt,« siger vagtchefen.

Fyns Politi har under efterforskningen på stedet fundet højre tågelygteglas, der formentlig stammer fra bilen.

Derfor er Fyns Politi meget interesserede i at høre fra borgere, der har set en mørk personbil uden højre tågelygte omkring Kerteminde natten til søndag.