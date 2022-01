En 39-årig mand kom natten til lørdag alvorligt til skade, da han i bil forsøgte at flygte fra politiet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til B.T.

Det var kl. 3.30, at en patruljevogn forsøgte at stoppe en Toyota Corolla ved Ballerup Boulevard på grund af en mistanke om, at bilisten var påvirket.

»Han valgte så at stikke af, eller i hvert fald at forsøge på det,« som vagtchef Peter Grønbech udtrykker det.

Med høj hastighed kørte den 39-årige mand herefter over for flere røde lys, inden han på et tidspunkt standsede i en rundkørsel.

»Her bakker han pludselig tilbage ind i patruljebilen og fortsætter videre. Lidt efter laver det samme en gang mere hvor han standser og bakker ind i patruljebilen,« siger Peter Grønbech fra Københavns Vestegns Politi.

Biljagten endte dog brat med at den 39-årige mand kørte galt.

»Han ender med at miste herredømmet over bilen, hvor han han rammer nogle lysmaster og nogle træer,« siger vagtchef Peter Grønbech.

Han er lørdag morgen stadig indlagt på hospitalet, men meldes uden for livsfare.

Det har siden vist sig, at den 39-årige mand havde stjålet bilen inden biljagten – og at han ikke havde kørekort.

Ingen politibetjente kom til skade i forbindelse med påkørslerne under biljagten.