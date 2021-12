Sangerinden Shirley fortalte forleden i en række stories på Instagram, at det var en 'stor fucking, fed løgn', at man ikke viser samfundssind, når man ikke er vaccineret.

Den 45-årige sangerinde understregede samtidig, at hun ikke selv er vaccineret mod covid-19.

'Vi har ingen chance for at vide, hvad bivirkningerne kan være på lang sigt, fordi de ikke bliver blæst op på samme måde, som al skrækken og rædslen omkring dem, der ikke bliver vaccineret, gør,' sagde hun og understregede, at hun føler sig udskammet.

Efterfølgende beskrev B.T. sagen, men det var ikke muligt at få uddybende kommentarer fra Szhirley. Derfor rettede B.T. henvendelse til hende under åbningen af Jim Lyngvilds udstilling 'Vølver, guder og guld' på Køge Museum, hvor hun er blevet portrætteret som en vølve af Lyngvild.

Sangerinden Szhirley. Foto: Emil Hougaard Vis mere Sangerinden Szhirley. Foto: Emil Hougaard

Først drejede samtalen sig om udstillingen, men da B.T. spurgte, hvorfor Shirley føler sig udskammet i vaccinedebatten, blev hun rasende.

I sidste uge fortalte du på stories, at du følte dig udskammet, fordi du har valgt ikke at lade dig vaccinere...

»Og det tænker du, at jeg gider at stå og snakke om til den her udstilling?« sagde Szhirley.

Ja, det er jo lige sket, så det er jo meget interessant...

»Ja, og kan du huske, hvem der håndterede situationen supernederen,« spurgte hun videre.

Hun henviser til denne artikel fra i sidste uge, hvor hendes kontroversielle holdninger og påstande fra Instagram blev beskrevet. To eksperter kaldte desuden Shirleys påstande for direkte forkerte.

Men jeg giver dig muligheden for at forklare dig?

»Nej, det slutter her. Shut up. Slut. Nej, jeg gider da ikke forklare mere til jer,« sagde sangerinden og efterlod flere af de andre inviterede gæster målløse over optrinnet.

Jamen, hvorfor?

»Jamen, fordi I har jo allerede lavet jeres version af min version,« sagde Szhirley.

Sangerinden har 104.000 følgere på Instagram, hvor hun kalder sig 'impactor' og 'influencer'. På dansk betyder impact 'indvirkning' og influence 'indflydelse'.

Szhirley, der normalt sælger smykker på sin Instagram-profil, hævder, at vi ikke kender bivirkningerne af covid-19-vaccinerne på lang sigt.

Til B.T. fortalte Niels Høiby, der er overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Panum Instituttet og Rigshospitalet, at den påstand er forkert.

»Nej, det passer overhovedet ikke. Alle vacciner er ude af kroppen inden for en måned og formentlig også før, så det eneste, der er tilbage, er antistoffer,« sagde han.

Szhirley hævder også, at vaccinerne er et 'eksperiment'. Også det afviser Høiby. Han siger, at eksperimentet finder sted, inden vaccinerne er godkendt af de respektive styrelser.

B.T. har forsøgt at stille Szhirley følgende opfølgende spørgsmål:

Hvorfor føler du dig udskammet?



Hvad vil du gerne opnå med at fortælle folk, at du er uvaccineret?

Hvad tænker du om overlæge Niels Høibys ord?

Szhirley meddeler i en skriftlig besked til B.T., at hun ikke har mere at tilføje.