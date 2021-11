'Det er en stor, fed fucking løgn, at man ikke viser samfundssind, hvis man ikke får vaccinen.'

Sådan indledte Szhirley en række nu udløbne stories på Instagram i weekenden.

Her slog den 45-årige sangerinde på rasende vis et slag for de mennesker, der – ligesom hende selv – har valgt ikke at blive vaccineret mod corona.

Hun mener, at de bliver lagt for had og udskældt, hvis de siger deres mening.

'Jeg ville meget gerne snakke meget mere om det her, men vi har jo set, hvad der sker,' siger hun og fortsætter:

'Hvis man ikke mener det samme som majoriteten, så bliver man lukket ned, og det har jeg ikke lyst til at udsætte mig selv for. Så til det vil jeg gerne sige, at der jo ikke er ytringsfrihed eller frihed generelt, når man ikke tør sige noget.'

Selvom Szhirley 'ikke tør sige noget', delte hun alligevel yderligere videoer, hvor hun understregede, hvorfor hun og hendes børn ikke er blevet vaccineret.

'Det skal lige siges, at jeg på ingen måde er en sølvpapirshat eller konspirationsteoretiker, men jeg føler mig ikke tryg, og jeg har ikke lyst til at være en del af det, som jeg anser som værende et kæmpe eksperiment,' siger hun og fortsætter:

Sangerinden Szhirley. Foto: Emil Hougaard

'Vi har ingen chance for at vide, hvad bivirkningerne kan være på lang sigt, fordi de ikke bliver blæst op på samme måde, som al skrækken og rædslen omkring dem, der ikke bliver vaccineret, gør.'

Ifølge Szhirley er dækningen af vaccinen 'endimensionel', og ifølge hende er det kun de eksperter, som siger, hvad medierne og politikerne vil have, der bliver hørt.

'Dem, som er minoriteten,' siger hun og peger på sig selv og fortsætter:

'Vi føles os udskammet og tør ikke sige noget. Jeg ville ønske, jeg kunne sige mere, men det tør jeg ikke, og hvor ulækkert er det lige? Hvor frit er det? Det har jo ikke noget med demokrati at gøre.'



Szhirley siger endvidere, at hun tidligere har fulgt alle vaccinationsprogrammer, og at hun fortsat vil gøre det i fremtiden, så længe hun ikke føler, at hun er med i 'et eller andet fucking eksperiment'.

Eksperter: Det passer ikke!

B.T. har været i kontakt med Niels Høiby, overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Panum Instituttet og Rigshospitalet, for at faktatjekke Szhirleys påstande:

Er det rigtigt, at vi ikke ved nok om bivirkningerne på lang sigt?

»Nej, det passer overhovedet ikke. Alle vacciner er ude af kroppen inden for en måned og formentlig også før, så det eneste, der er tilbage, er antistoffer,« siger han og fortsætter:

»Der er ikke nogen senbivirkninger, og bivirkningerne er generelt ekstremt sjældne ved coronavaccinerne, men fordi vi vaccinerer så mange mennesker, så kan man ikke undgå at se dem i statistikken.«

Vaccinen er jo ikke blevet testet særligt længe. Hvordan ved vi, at der ikke kommer alvorlige bivirkninger om fem eller ti år?

»Vi har ikke set det ved nogen vacciner nogensinde. Hvis der kommer bivirkninger, så er det inden for de første to-tre uger, hvor vaccinen stadig er i kroppen. Herefter er der som sagt kun antistoffer tilbage.«

Szhirley mener, at vaccineudrulningen er et 'eksperiment'. Hvad tænker du om det?

»Det passer heller ikke. Eksperimentet finder sted, inden vaccinen overhovedet bliver godkendt,« lyder det fra Niels Høiby, som fortsætter:



»Det er vigtigt at huske, at vi først tester vaccinerne i et omfattende dyreforsøg. Herefter tester vi på få mennesker, og så er der kliniske forsøg på tusindvis af mennesker. Og når oplysningerne om effekten er indsamlet, så sammenligner vi og kigger på eventuelle bivirkninger, før den til sidst bliver godkendt af de respektive styrelser.«

'Det er disinformation'

Heller ikke Rune Hartmann, der forsker i vacciner og er professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet, mener, at der er hold i Szhirleys påstande.

»Det er ikke korrekt, når hun siger, at vi ikke ved noget om bivirkningerne på lang sigt,« siger han og fortsætter:

»Vi har nu studeret millioner af mennesker i halvandet år og ved, at man ikke kan spore vaccinestoffet i mere end to-tre dage, og at der efter et par uger kun er antistoffer tilbage i kroppen.«

Hvad mener du om, at vi – ifølge Szhirley – er en del af et eksperiment?

»Det er heller ikke korrekt. Coronavaccinerne er – ligesom med andre vacciner – godkendt efter et storstilet fase 3-eksperiment og er blevet testet på over 40.000 mennesker. Da vaccinerne blev udrullet, var det derfor ikke længere et eksperiment, fordi de på det tidspunkt var blevet godkendt.«

Rune Hartmann påpeger dog, at coronavaccinerne blev godkendt efter blot tre måneder, selvom det normalt ville tage to år.

»Det skyldes simpelthen, at der var noglen etiske krav, som skønnede, at det ville koste for mange liv at vente, og derfor blev der sat ekstra ressourcer ind, så de kunne blive godkendt hurtigere. Til gengæld er der så også et krav om en ekstraordinær opfølgning, så man på den måde sikrer, at der bliver fulgt grundigt op.«

Ifølge Rune Hartmann er det decideret 'disinformation', som Szhirley deler i sine videoer:

»Det er disinformation, fordi det er så nemt at slå op og tjekke fakta, som siger, at vaccinen er godkendt efter alle kunstens regler.«

B.T. har forsøgt at få et uddybende interview med Szhirley, men sangerinden er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.