En tv-vært er blevet suspenderet efter at have fornærmet Adele under et interview.

Det er Channel 7-værten Matt Doran, som er blevet taget af skærmen i to uger, fordi han under sit interview med sangerinden indrømmede, at han ikke havde gidet at lytte til hendes seneste album.

Det skriver blandt andre Daily Mail og News.com.au.

Ifølge det britiske og australske medie fløj 'The Weekend Sunrise'-værten til London 4. november for at tage en snak med den 33-årige popstjerne om blandt andet dennes nye album, '30'.

Men tv-værten stillede angiveligt ingen spørgsmål om albummet overhovedet, hvilket fik Adele til at spørge, hvad han egentlig syntes om det.

Til det svarede Matt Doran følgende:

»Jeg har ikke lyttet til det.«

Der er lidt divergerende historier i internationale medier om, hvordan Alele håndterede tv-værtens indrømmelse.

Ifølge nogle kilder skal sangerinden have rejst sig i protest og forladt interviewet, mens andre siger, at interviewet allerede var slut på det tidspunkt.

Det forlyder, at Adeles pladeselskab, Sony, nu skal have nægtet Channel 7 at sende interviewet, selvom det - eller i hvert fald størstedelen af det - er optaget.

Adeles interview med Channel 7 var en del af en pakkeløsning, som tv-kanalen skal have betalt omkring en million dollars for.

Pakkeløsningen omfatter også rettighederne til at vise Oprah Winfreys 'One Night Only'-interview med sangerinden.

Ifølge Daily Mail skal tv-værten Matt Doran have været tilbage på skærmen i lørdags for første gang siden sin suspendering.

Channel 7 har ikke kommenteret episoden, men Matt Doran har selv udtalt til The Australian, at han er flov over sagen.

Han fortæller endvidere, at han inden interviewet fik tilsendt numrene på Adeles nye album gennem en e-mail, men at han ikke havde set mailen.

»Det er den vigtigste mail, jeg nogensinde har misset,« siger han og udtaler samtidig, at han beklager meget.

Han afviser samtidig, at Adele skal have forladt interviewet i vrede:

»Interviewet skulle have varet 20 minutter, men endte med at vare 29,« fortæller han.