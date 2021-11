En kvinde var uvidende om, at hun blev fotograferet og filmet gennem flere måneder – heriblandt i seksuelle sammenhænge. Nu skal gerningsmanden for retten.

Det kommer til at foregå mandag ved Retten i Aalborg, hvor en 54-årige mand skal møde op.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået.

Ifølge anklageskriftet har den 54-årige installeret et kameraudstyr på en adresse, og her igennem har han filmet kvinden uden hendes kendskab.

Kvinden er i flere af videoerne filmet i seksuelle situationer, lyder tiltalen fra politiet.

Optagelserne stod på i perioden 15. juni til 15. november 2020.

Politiet vil også fremføre beviser for, at manden i en periode efter 15. november skulle have vist billeder og videoer af kvinden videre til en tredje person.

Igen uden kvindens kendskab.

Ud for anklageskriftet fremgår det, at manden tilsyneladende har erkendt forholdene. Sagen vil således blive kørt som en tilståelsessag.