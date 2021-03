Først bad hun om at blive fulgt af præsidenten på Twitter, men det endte hun med at fortryde hurtigt.

Supermodellen Chrissy Tiegen jublede, da den amerikanske præsident Joe Biden tog imod hendes opfordring.

I et tweet skrev hun, at hun i fire år har været blokeret af den officielle Twitter-konto for USAs præsident, og derfor spurgte hun Joe Biden, om han ikke ville følge hende.

Det tog den amerikanske præsident meget alvorligt.

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz — chrissy teigen (@chrissyteigen) January 20, 2021

For der gik ikke længe, før hun blev en af de 13 følgere, der udelukkende bestod af højtstående personer i og omkring Det Hvide Hus, som præsidenten fulgte på Twitter.

Dog tog det kun en måned, før 35-årige Chrissy Teigen begyndte at fortryde sin forespørgsel, da hun indså, at præsidenten selv holdt øje med det, som hun skrev på Twitter.

»Jeg har kun tweetet en håndfuld gange siden den meget værdsatte præsident begyndte at følge mig. Men for at jeg skal blomstre og være mig selv, må jeg bede om, at du ikke længere følger mig. Det er ikke dig, der er noget galt med, men mig,« skrev og parodierede klicheen for kærestebrud.

Ligesom i første omgang blev hendes bønner hørt hurtigt.

I have tweeted a handful of times since my treasured @POTUS following. In order for me to flourish as me, I must ask you to please lord unfollow me. I love you!!! It’s not you it’s me!!!! — chrissy teigen (@chrissyteigen) February 23, 2021

Det tog kun præsidenten under to timer at reagere på tweetet og dermed efterkomme hendes ønske.

»Jeg er fri,« jublede Teigen, der altså forsat kan lave tweets uden at føle sig overvåget af den officielle konto for USAs præsident, som inden Joe Bidens indsættelse i januar tilhørte den foregående præsident Donald Trump.

bitch fuck shit suck the d I am FREE!!!!!!!!!!!! — chrissy teigen (@chrissyteigen) February 23, 2021

Årsagen til, at Chrissy Teigen blev blokeret af præsidentkontoen i første omgang, var, fordi hun ad flere omgange har udtryk sin mangeårige forargelse for netop Donald Trump.

Senere har Chrissy Teigen og John Legend åbenlyst støttet Joe Biden i hans præsidentvalgkamp forud for hans sejr over Donald Trump i 2020.