Sara Bro deler mange billeder af sig selv og sin krop på sin instagramprofil, der har over 100.000 følgere.

Og det er blevet for meget for Sara Bros 14-årige søn Frits, der har bedt sin mor om at gøre sin profil privat.

Det siger hun i DR-programmet 'Du kender typen'.

Sara Bro er vinterbader og vægtløfter, der dødløfter imponerende 95 kg.

Det er derfor ofte i sammenhæng med vinterbadningen og træningerne, at hun viser sin krop frem på de sociale medier.

»Jeg ved godt, hvorfor han kom og bad om det. Det var, fordi der var nogen fra hans skole, der havde opdaget min profil. Og det er jo helt klart på grund af al den hud og nøgenhed og bikinifotos,« fortæller Sara Bro.

Men det vil Sara Bro ikke. For selvom hun godt ved, at hun kan være en pinlig mor, er hun på en mission. Hun vil normalisere måden hvorpå vi ser på vores egne kroppe.

For efter at have fået bortopereret brysterne på grund af brystkræft, og efter at have født to børn ved kejsersnit, har hun fået ar på kroppen. Og i starten var det naturligt for hende at gemme sin krop væk.

»Jeg syntes, det var noget pjat, at jeg allerede nu i 40erne skulle tænke over, at jeg ikke kunne vise min krop frem, som den er. Så jeg begyndte at blive bevidst om også at være på Instagram, og jeg begyndte også at bade i bikini, for jeg ville ikke finde mig i min tankegang om, at jeg skulle gemme min krop væk,« fortæller Sara Bro.

I starten fik hun mange beskeder fra følgere med anklager om, at hun ønskede at få bekræftelse og komplimenter fra hungrende mænd.

Men sådan forholder det sig ikke.

»Jeg gør det selvfølgelig for, at andre kvinder skal kunne spejle sig i det og tænke 'Hey, hvis du tør, så tør jeg også',« afslutter hun.