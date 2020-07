Musikeren Ryan Adams har været i modvind efter at flere kvinder, herunder hans ekskone Mandy Moore, beskyldte ham for overgreb og psykisk vold sidste år.

Ryan Adams har nægtet sig skyldig i alle anklager, men derudover har han altså været helt tavs.

Nu tager han endelig bladet fra munden, og fortæller, han fortryder sin opførsel. Det gør han til mediet Daily Mail.

Her forklarer han, at der ikke er ord for, hvor dårligt han har det med den måde, han har behandlet disse kvinder på.

Mandy Moore var gift med Ryan Adams i syv år.

»Alt jeg kan sige er, at jeg er ked af det. Så simpelt er det. Den her periode, hvor vi har været isoleret, har fået mig til at indse, at jeg har brug for at ændre mit liv.«

Ryan Adams fortæller videre, at han er blevet ædru med hjælp fra professionelle, selvom det har været en lang og sej kamp. Han forklarer, at han vil gøre alt for at blive en 'bedre mand'.

»Nu har jeg indset konsekvenserne af mine handlinger, og jeg har kigget indad og forsøgt at finde sandheden bag dem. Den smerte, jeg har båret rundt på, har gjort, at jeg har kunne behandle andre på den her måde. Jeg har lovet mig selv at ligemeget hvad, så ville jeg finde roden til mine problemer og starte med at fikse mig selv.«

Han fortæller videre, at han godt forstår, hvis folk ikke tror på, at hans undskyldning er oprigtig - men den her gang mener han det altså.

»Jeg håber at folk, jeg har såret, vil komme over det. Og jeg håber, at de vil finde en vej, så de kan tilgive mig,« siger han afslutningsvis i interviewet.