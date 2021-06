Hallucinationer og paranoia.

Det er den slags, som Paris Jackson, datter af den afdøde sanger Michael Jackson, døjer med som følge af at være blevet forfulgt af paparazzofotografer som barn.

Det afslører den 23-årige kendisdatter i talkshowet 'Red Table Talk', hvor Jada Pinkett Smith er vært. Det skriver People.

I programmet fortæller Paris Jackson, at paparazziene har traumatiseret hende i så høj grad, at hun blandt andet lider af svær angst den dag i dag.

»Jeg oplever nogle gange auditive hallucinationer (hørelseshallucinationer, red.) og paranoia, hvis jeg hører en kameralyd, og jeg går til psykolog for både det og andre ting,« siger hun blandt andet i programmet.

»Hvis jeg for eksempel hører affald rasle, så ryster jeg i panik,« fortsætter hun.

Paris Jackson var kun 11 år gammel, da hendes far døde som 50-årig tilbage i 2009.

Poplegenden følte sig i årevis så forfulgt at paparrazofotografer, at han iførte sine tre børn, Paris, Prince og Blanket, masker, når de befandt sig i offentligheden.

Derfor var det ved hans begravelse første gang nogensinde, at hele verden fik lov til at se Paris Jacksons ansigt, da hun dukkede op uden maske.

Hun har tidligere udtalt følgende til Oprah Winfrey om maskerne:

»Jeg var virkeligt forvirret. Jeg anede ikke, hvorfor jeg skulle have maske på. Men i dag forstår jeg, hvorfor min far ønskede, at jeg var tildækket. For så ville vi ikke blive genkendt, når vi var ude uden ham, og kunne have en normal barndom.«

Se 'Red Table Talk'-afsnittet, hvor også Jada Pinkett Smiths datter, Willow Smith, medvirker, herunder: