Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske EM-lejr er ramt af coronakaos umiddelbart inden opgøret mod Norge.

Det oplyser DHF.

Assistenttræneren Lars Jørgensen og stregspilleren Kaja Kamp har afleveret to positive tests. Det betyder, at de ikke kan være med i gruppefinalen mod Norge.

Samtidig er de begge isoleret.

Resten af holdet er testet negative og er til rådighed til onsdagens kamp, men alle skal PCR-testes igen torsdag, lyder meldingen.

Det var Kaja Kamp, der for nylig er ankommet til EM-lejren, som blev testet positiv.

»På grund af Kajas positive test skulle hele holdet kviktestes, og her testede Lars Jørgensen positiv som den eneste. Derfor blev han umiddelbart efter PCR-testet for at få bekræftet resultatet af kviktesten.«

»Svaret på PCR-testen var så også positivt, og derfor er han nu isoleret på hotellet, mens resten af truppen i morgen skal PCR-testes,« fortæller sportschef Morten Henriksen.

Kaja Kamp blev ellers testet negativ, da hun rejste fra Danmark, ligesom hun var smittet for 14 dage siden. Men hun er alligevel testet positiv ved ankomst til Slovenien.

»Da vi modtag Kajas positive svar, havde vi en mistanke om, at der kunne være en fejl i testen, da hun for små 14 dage havde corona og inden afrejse testede negativ.«

»Derfor mente vi, at der kunne være tale om gammel smitte, og derfor blev hun sammen med Lars Jørgensen igen PCR-testet. Men hun tester stadig positiv og er derfor fortsat i isolation,« fortæller Morten Henriksen.

Man skal egentlig ikke testes undervejs i turneringen. Men når nye spillere ankommer – som Kaja Kamp gjorde – så skal alle testet.

Danmark møder Norge i aften klokken 20.30 – du kan følge kampen her på B.T.