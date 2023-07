Selvom prisstigninger er blevet en trist del af hverdagen, er en række kunder hos teleselskabet Eesy netop blevet varslet prisstigninger, som trods alt er ud over det sædvanlige.

Stigninger, der har fået gloser som ‘voldsomt’, ‘ringe’ og ‘føj for den lede’ med på vejen på Eesys Facebook- og Trustpilotsider fra sure kunder.

Stigningen kom til B.T.’s kendskab, da en læser sendte et tip om, at han nu for anden gang på under et år er blevet varslet en hamper prisstigning.

Han har fri data i sit Eesy-abonnement og har tilkøbt et datadelingskort.

Og det er netop datadelingskortet, som er steget massivt i pris.

Tilbage i oktober 2022 kostede sådan et kort 20 kroner om måneden for Eesys kunder.

Fra november 2022 blev prisen hævet til 30 kroner om måneden – begrundelsen var energipriser og inflation.

Og nu er den gal igen.

Eesys kunder med datadelingskort er netop blevet varlset, at prisen stiger fra 30 kroner om måneden til 59 kroner om måneden.

Denne gang er det øgede omkostninger til data, Eesy peger på.

Det betyder, at prisen på bare 10 måneder er kanoneret op med 195 procent.

Hos Eesy står man på mål for prisstigningen.

»Grundet øgede omkostninger til netværket er vi nødsaget til at sætte prisen op på vores datadelingskort. Kunder med et fri data-abonnement bruger generelt mest data og bliver derfor ramt af denne prisstigning på datadelingskort,« skriver Thomas Rekling, ekstern konsulent for Nuuday, der driver Eesy, i et svar:

»Vi har ikke en fair use (begrænsning, red.) på 1.000 GB på vores fri data abonnementer. Men i takt med at vi har øgede omkostninger til netværket, og kunder med fri data generelt bruger mest data, så er vi desværre også nødsaget til at sætte prisen op på vores datadelingskort.«

Har prisen været rigtigt fra start, hvis I har været nødt til at hæve den så kraftigt?

»Ja, det mener vi. Vi har dog måtte konstatere, at forbruget på disse abonnementer, sammenholdt med den udgiftsudvikling, vi har set til netværket, betyder, at vi har måtte justere prisen til det niveau, som det ligger på nu,« skriver Thomas Rekling:

»Derudover mener vi, at produktet stadigvæk er prissat meget attraktivt, når man kigger andre steder på markedet.«