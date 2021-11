Der er udbrudt corona-kaos i den tyske storklub Bayern München.

For efter flere dage med hed debat bag lukkede døre omkring vaccination af truppens spillere, er der nu også opstået et smittetilfælde i klubben.

Det drejer sig om den camerounske angriber Eric Maxim Choupo-Moting, der er testet positiv for coronavirus, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

»Han er lige nu isoleret i sit hjem, hvor han overholder myndighedernes retningslinjer. Han har det godt under omstændighederne,« lyder det fra klubben.

32-årige Eric Maxim Choupo-Moting var i forvejen sendt i karantæne efter at have været i nærkontakt med en smittet person, og derfor var stjernen fra Cameroun da heller ikke en del af Bayern München-holdet, der tirsdag aften vandt 2-1 på udebane over Dynamo Kiev i Champions League.

Angriberen var dog ikke den eneste, der måtte undværes tirsdag på grund af corona-mistanke.

I øjeblikket er Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala og Mickaël Cuisance også i karantæne efter nærkontakt med en smittet. De sidste fire er ikke blevet vaccineret, ligesom Eric Maxim Choupo-Moting heller ikke har fået det berømte stik.

Og netop den store gruppe af uvaccinerede spillere har skabt stor debat i international fodbold, og noget som torsdag fik klubben til at afholde et ekstraordinært krisemøde mellem klubbens ledelse og de fem uvaccinerede spillere.

Hele sagen har sendt de fem spillere i modvind, og især Kimmich har været i vælten den seneste tid.

Bayern München har derfor da også sat hårdt mod hårdt i forsøget på at få spillerne til at tage stikket. Det har blandt andet kostet Kimmich to ugers løn, mens han er i karantæne.

