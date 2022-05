Så gik den ikke længere for SønderjyskE. Onsdag aften er de rykket ud af Superligaen som første hold i denne sæson.

Efter 14 sæsoner i Superligaen skal SønderjyskE en tur ned på dansk fodbolds næsthøjeste niveau.

Det blev en kendsgerning, at sønderjyderne rykker ud af Superligaen, da det hjemme mod FC Nordsjælland endte 1-1.

Det efterlader Sønderjyske med syv point op til AGF lige over nedrykningsstregen, men kun to kampe tilbage til at indhente det i, og det er altså ikke nok.

Sønderjyske har på 30 kampe i denne sæson samlet 22 point sammen. Blot fire sejre er det blevet til. To af dem er kommet inden for de seneste fem kampe i nedrykningsspillet.

Sønderjyske var sidst at finde i 1. division tilbage i 2007/08-sæsonen. Efter oprykningen lå holdet i mange år i den tunge ende af superligatabellen, inden det i 2015/16-sæsonen sensationelt blev til en andenplads og sølvmedaljer.

I både 2019/20 og 2020/21 var Sønderjyske i pokalfinalen. Den første af de to finaleoptrædener blev vundet.

FC Nordsjælland blev reduceret til 10 mand efter 32 minutter. Forsvarspilleren Adamo Nagalo blev udvist, da han som bagerste mand spændte ben for Sønderjyskes Peter Christiansen.

Trods udvisningen fik FCN-angriber Benjamin Nygren kort efter en stor scoringsmulighed i en fri position i feltet. Men Sønderjyske-keeperen diskede op med en flot fodparade.

Efter 62 minutter udnyttede Sønderjyske overtallet og scorede til 1-0. Peter Christiansen gled bolden i mål efter en flot løftet aflevering ind i feltet.

Sønderjyske havde i slutfasen muligheden for at fordoble føringen, men i stedet udlignede FC Nordsjælland til 1-1. Midtbaneprofilen Magnus Kofod brugte hovedet til at heade bolden i mål og sendte dermed Sønderjyske ned i 1. division.

For FC Nordsjælland betyder resultatet, at holdet ligger ni point over nedrykningsstregen og har fem point op til Viborg på førstepladsen i Superligaens nedrykningsspil.

Vejle ligger til at følge med Sønderjyske ned i 1. division. På næstsidstepladsen er der med tre kampe tilbage seks point op til AGF for vejlenserne.

/ritzau/