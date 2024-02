Mathias Jørgensen bliver solgt til AaB.

Det kan B.T. afsløre.

Ifølge B.T.s oplysninger er der enighed mellem Esbjerg og AaB om en handel til 2,5 millioner kroner. Det var kravet fra Esbjerg for at sælge profilen.

Mathias Jørgensen er ifølge B.T.s kilder nu på vej til Aalborg for at gennemgå sit lægetjek, inden han skriver under på en aftale til sommeren 2027.

Mathias Jørgensen bliver solgt til AaB. Foto: EfB

Når det er sket, slutter en lang transfersaga.

Allerede 8. januar kunne B.T. således løfte sløret for, at der var budt på lynhurtige stjerne, men Esbjerg var ikke til at rokke ved, og selv om buddet kom op på to millioner kroner i direkte betaling, var der stadig en afvisning.

Men på sidste dag af transfervinduet er det hele faldet på plads - Mathias Jørgensen skal spille med om oprykning til Superligaen.

Og med al sandsynlighed er han tilbage i den bedste række om fem måneder, for AaB har inden forårets kampe 10 point at give af.