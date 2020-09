»I det første rå udkast til manuskriptet var det Jens Møller, der opklarede sagen, var med ude i gummibåden og … Jens Møller var alle steder. Men så tænkte jeg: ‘Nej, nej, nej,’ for det var selvfølgelig ikke virkeligheden.«

Ordene kommer fra Jens Møller. Tidligere drabschef ved Københavns Politi. Ham, som – i hvert fald udadtil – stod for opklaringen af drabet på den svenske journalist Kim Wall. Men han var ikke alene. Langtfra.

»Manuskriptet blev ændret, i takt med at vi fik talt os helt ind i forløbet af sagen, så den færdige tv-serie fuldstændig afspejler den holdindsats, der ligger bag så omfattende en sag.«

Det historiske stykke politiarbejde bliver portrætteret i TV 2-serien med det mundrette navn 'Efterforskningen', som har premiere mandag.

Her seriens Jens Møller (spillet af Søren Malling), efterforsker Maibritt Porse (Laura Christensen), Ingrid Wall (Pernilla August) og Joachim Wall (Rolf Lassgård). Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Her seriens Jens Møller (spillet af Søren Malling), efterforsker Maibritt Porse (Laura Christensen), Ingrid Wall (Pernilla August) og Joachim Wall (Rolf Lassgård). Foto: Per Arnesen/TV 2

Den Oscar-nominerede manuskriptforfatter og instruktør Tobias Lindholm har skrevet og instrueret serien, som går helt tæt på sagen, der i 2017 pludselig trak overskrifter verden over. Serien handler dog ikke om selve Peter Madsens drab på Kim Wall. Faktisk bliver han slet ikke nævnt med navn i serien.

Den handler i stedet om det arbejde, som ikke blot politifolk, men også mange andre udførte under efterforskningen. Netop dén fortælling er vigtig at få fortalt, mener Jens Møller.

»Jeg synes, det er vigtigt, at dem, der har betalt min og resten af politiets løn, altså familien Danmark, får lejlighed til at se, hvordan den her ellers meget beskrevne sag også er foregået.«

Hidtil har fokus i høj grad været på Peter Madsen og hans handling: Drabet, den seksuelle mishandling og parteringen. Selv om disse også indgår i serien, er det ikke dér, fokus er.

Peter Madsen bliver ikke nævnt med navn i serien. Og det er et helt bevidst valg. Serien skal nemlig ikke handle om ham. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Peter Madsen bliver ikke nævnt med navn i serien. Og det er et helt bevidst valg. Serien skal nemlig ikke handle om ham. Foto: Ida Marie Odgaard

Fokus er på alt det, der førte til, at ubådsbyggeren 25. april 2018 blev idømt livsvarigt fængsel. En dom, der siden er blevet stadfæstet ved Østre Landsret.

Jens Møller har selv bidraget til serien. Først ved at fortælle sin version til Tobias Lindholm og give input til manuskriptet. Siden som konsulent på serien, hvor han blandt andet har hjulpet med at udforme de rigtige kulisser og rekvisitter.

Der er dog også ting, som han ikke har kunnet bidrage med.

»Eftersøgningen kan jeg fortælle meget om, for den er ikke hemmelig. I forhold til efterforskningen har jeg ikke kunnet fortælle andet end det, der er kommet frem i retsmøder og er blevet beskrevet i andre sammenhænge.«

Virkelighedens Jens Møller og Søren Malling, der spiller karakteren Jens Møller i 'Efterforskningen'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Virkelighedens Jens Møller og Søren Malling, der spiller karakteren Jens Møller i 'Efterforskningen'. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er selvfølgelig detaljer, jeg ikke har kunnet fortælle.«

For man skal passe på, at man ikke er for åbenmundet, når man har siddet i en stilling som hans. Man risikerer nemlig at bryde sin tavshedspligt.

For et par år siden bad Københavns Politi Den Uafhængige Politimyndighed (DUP) om at undersøge, hvorvidt Jens Møller havde gjort netop det med udgivelsen af bogen ‘Opklaret - Drabschefens erindringer’.

Jens Møller er forlængst blevet afhørt af DUP, men der er endnu ikke faldet afgørelse i sagen, som da også har haft indflydelse på hans arbejde med tv-serien.

»Jeg har selvfølgelig tænkt mig om en ekstra gang,« siger han og fortæller, at alle detaljer om efterforskningen også er blevet dobbelttjekket af ansatte, der har kigget i retsbøger, medier og lignende.

Hans beretning står da ikke alene. Forsvaret og mange andre har ligeledes bidraget. Også Kim Walls forældre, Joachim og Ingrid Wall.

Selv om Jens Møller i forbindelse med sagen fik et tæt forhold til dem, har serien givet ham et helt nyt indblik i, hvordan de har oplevet sagen.

»Vi har aldrig talt om sorgen. Vi har været sammen, hvor man har kunnet se, at vi alle har været påvirkede, men det er jo ikke sådan, at de er brudt sammen foran mig. Deres sorg holdt de privat, så jeg kendte ikke til den, før jeg så serien.«

Ingrid Wall og Joachim Wall her fotograferet under en ceremoni i The Kim Wall Memorial Fund – en fond, de har oprettet for at ære deres afdøde datter og hjælpe unge, kvindelige journalister på vej. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Ingrid Wall og Joachim Wall her fotograferet under en ceremoni i The Kim Wall Memorial Fund – en fond, de har oprettet for at ære deres afdøde datter og hjælpe unge, kvindelige journalister på vej. Foto: ANGELA WEISS

»Tilsvarende har de fortalt, at de har været overraskede over, at jeg har haft et par tudeture under sagen, hvor jeg har skullet nulstille mig selv for at komme videre.«

Tv-serien er lavet med forældrenes støtte. Alligevel har den vakt kritik fra flere sider. Blandt andre fra Kim Walls kæreste. Serien er blevet lavet for underholdningen og pengenes skyld, har han tidligere skrevet i et indlæg for Weekendavisen.

Jens Møller er opmærksom på kritikken, og direkte adspurgt, om serien er en måde at lukrere på andre menneskers sorg, svarer han:

»Jeg ved ikke, om man skal lukrere på det. Det synes jeg, er et negativt ladet ord. Men der er jo masser af mennesker, der på den ene eller anden måde tjener penge på andres ulykke. Det er jo lige meget, om det er mig som politimand, der opklarer en ulykke. Fra dag et af har jeg jo tjent penge på at skulle opklare et drab.«

Nu tidligere drabschef Jens Møller her fotograferet ved en af de mange pressebriefinger, der blev holdt på Politigården i 2017. Foto: Uffe Weng Vis mere Nu tidligere drabschef Jens Møller her fotograferet ved en af de mange pressebriefinger, der blev holdt på Politigården i 2017. Foto: Uffe Weng Søren Malling i rollen som Jens Møller under et pressemøde. Foto: Henrik Ohsten/TV 2 Vis mere Søren Malling i rollen som Jens Møller under et pressemøde. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

»Men det, at der har været kritik, har gjort os bevidste om det ansvar, der er, når man skildrer sådanne sager. Det skal skildres pænt, sobert og etisk, og det synes jeg jo sådan set, det er blevet.«

For ham er fortællingen om både heltene bag opklaringen og sidehistorien om »Ingrid og Joachims helt ægte mantra – at man skal tro på livet, man skal ville livet og leve videre«, så vigtig, at den skal fortælles.

Han vil også gerne fjerne lidt af fokus fra sig selv.

»Jeg blev ansigtet udadtil, men der var et hold bagved,« siger han og begynder at nævne alle de andre. Den liste er lang. For virkelighedens Jens Møller var langtfra alene.

»Æres den, som æres bør, er der et ordsprog, der hedder,« siger Jens Møller. Det er netop, hvad serien gør, mener han.