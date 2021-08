DR giver succesprogrammet 'Fællessang – hver for sig' en chance mere.

Og det bliver endnu en gang med Johannes Langkilde og Katrine Muff ved roret, når publikum og seerne bliver budt indenfor til en omgang fællessang.

Dog vil konceptet vende tilbage med en væsentlig ændring. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

Denne gang hedder konceptet nemlig 'Fællessang – endelig sammen', da coronapandemien er så meget under kontrol, at vi igen må mødes i større forsamlinger.

Derudover vil fællessangen blive akkompagneret af et gigantisk kor, når flere tusinde publikummere får mulighed for at synge med fra plænen ved Frederiksberg Slot.

Arrangementet er gratis, men hvis man vil være sikker på at få en god plads foran scenen, kan man bestille billetter, hvilket kan gøre her.

Ifølge DR vil flere store stjerner komme forbi til sangfesten – deriblandt Chief 1 og Rasmus Walter.



Arrangementet finder sted 4. september.

Herunder ses hele programmet for aftenen: