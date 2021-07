Mandag blev en kedelig dag på aktiemarkedet, hvor Dow Jones indekset faldt med mere end 700 point. Det skyldes blandt andet en fornyet frygt for deltavarianten af coronavirusset.

Det skriver abcnews.

Dagen er dermed den værste i 2021.

Frygten for potentiel inflation er steget i de seneste måneder trods formand for USA’s centralbank, Jerome Powell, har forsikret om, at det sandsynligvis er midlertidigt.

Også præsident Joe Biden forsøgte mandag at neddrosle risikoen for inflation.

Nogle af de aktier, der er hårdest ramt, er virksomheder, som vil blive påvirket af nedlukninger. Og det giver automatisk noget nervøsitet og usikkerhed på markeder.

Det gælder f.eks. hoteller, flyselskaber og rejsefirmaer.

Deltavarianten er nu den dominerende variant i USA, og den har forårsaget mere en halv million covid-19 tilfælde i USA.

Samme tendens sås også på det europæiske marked mandag, hvor der var store fald.