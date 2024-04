Savner du også at kunne drikke din sodavand eller juice med et sugerør lavet af plastik?

Det vakte stor opsigt, da EU-Parlamentet i juli 2021 besluttede, at det blandt andet skulle være slut med at lave sugerør af engangsplastik.

Men nu har Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, fået nok.

Dansk Folkeparti stiller et forslag til Folketinget om, at Danmark tilsidesætter direktivet i EU, og igen tillader salg og markedsføring af plastiksugerør til engangsbrug.

»Forbuddet mod plastsugerør skyldes dybest set EU-begejstrede politikeres ivrige ønske om at indføre EU-regler i Danmark, helt uden hensyn til vores nationale forhold. Det er simpelthen grotesk, hvor nidkært de vil lade EU blande sig i vores hverdag,« siger Morten Messerschmidt.

Han er træt af sugerør lavet af pap.

»Det er den nidkærhed, som giver os alle bøvlet med papsugerør, der går i opløsning og er umulige at have med at gøre. Særligt for børnefamilier er de jo til besvær ved spisebordet, når mindre børn skal slås med et opløst paprør, mens de også skal jonglere med kniv og gaffel,« siger Morten Messerschmidt.

DF-formanden mener, at der er muligheder for at gennemføre deres forslag, uden det er helt i strid med direktivet.

»Jeg synes ærlig talt, at det er på grænsen til chikane af danskerne, når EU-begejstrede politikere i deres iver efter at indføre EU's direktiv om engangsplast og forbyde plastsugerør, ser helt bort fra selv samme direktivs anerkendelse af, at der for visse produkter ikke findes alternativer. Og der er jo ikke et alternativ til plastsugerør,« siger han og tilføjer:

»Derfor synes vi i Dansk Folkeparti selvfølgelig, at vi skal stoppe chikanen. Det er jo ikke plastsugerør, som brækker ryggen på en ambitiøs plan for begrænsning af plast.«

Danmark og de andre medlemmer af EU er dog forpligtet til at overholde EUs love, og Europa-Kommissionen holder øje med, at de fælles regler bliver overholdt.

Morten Messerschmidt, er det ikke tom snak, når I beder Folketinget om flertal til at tilsidesætte et EU-direktiv, da jo er meget svært for et EU-land?

»Nej, for som vi forstår direktivet, træder det i kraft, når der er et brugbart alternativ. Og det er der ikke. Enhver, der har forsøgt sig med et papsugerør ved, at det er en fuldstændig anden oplevelse end et rigtig sugerør,« siger han.

