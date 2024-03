En 17-årig dreng sad allerede varetægtsfængslet i sagen om den jævnaldrende Maja, der forsvandt i sidste uge og senere blev fundet dræbt.

Nu er yderligere to personer blevet fængslet. Begge er de pårørende til drengen, skriver SVT.

Det var den svenske piges forældre, der slog alarm, da hun aldrig kom hjem sidste torsdag.

Den 17-årige pige skulle have taget bussen hjem fra skole klokken 14, men timerne gik, og hun dukkede aldrig op.

Klokken 18.21 ringede forældrene til politiet, der fire dage senere iværksatte en større eftersøgning af pigen.

På jorden blev der ledt med hunde, og i luften fløj både droner og en helikopter rundt i forsøget på at finde teenagepigen fra Mark, der ligger sydøst for Göteborg.

Fra politiet lød det mandag, at det ikke kunne udelukkes, at hun var blevet udsat for en forbrydelse.

Senere samme dag stod det klart, at mistanken var begrundet.

Her blev den 143 centimeter høje pige fundet dræbt ved en jernbanebro.

Forinden havde politiet afhørt en 17-årig dreng, som var mistænkt for at have noget med pigens forsvinden at gøre. Til politiet fortalte han ifølge Expressen, at han og Maja sammen havde forladt skolen sammen.

Og at hun ville vise ham et »hemmeligt sted«.

Det var netop på det »hemmelige sted«, politiet kunne konstatere, at de stod med en drabssag på hånden.

Præcis en uge efter pigens forsvinden blev den 17-årige dreng fremstillet i grundlovsforhør i byretten i Borås. Sigtet for drabet på skolekammeraten.

Han nægter sig skyldig, ved vi. Men vi ved ikke, hvad han konkret har fortalt til politiet, og hvad der ligger til grund for mistanken mod ham.

Retsmødet foregik nemlig bag lukkede døre.

Det samme gjorde sig gældende for lørdagens grundlovsforhør.

Her valgte en dommer at varetægtsfængsle den 17-åriges to slægtninge. De er mistænkt for at have skjult en kriminel og for ulovlig våbenbesiddelse.

Sigtelsen om våbenbesiddelse drejer sig konkret om nogle fund, der er gjort under en ransagning i forlængelse af anholdelsen af den 17-årige.

Ifølge anklagemyndigheden er der dog intet, der tyder på, at de fundne våben skal være blevet brugt i forbindelse med drabet på Maja.

Også en fjerde person har været anholdt i sagen. Mistænkt for at have hjulpet med at skjule den 17-årige dreng.

Pågældende blev dog løsladt allerede fredag aften, da anklagemyndigheden ikke mente, der var grundlagt for varetægtsfængsling.

Mistanken mod personen er dog opretholdt, lyder det fra anklager Nina Friman Björk til Expressen.

