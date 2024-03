En teenager mand, som mandag blev anholdt af svensk politi, sættes nu officielt i forbindelse med sagen om den 17-årige Maja, der er fundet død.

Det oplyser svensk politi tirsdag formiddag.

De tilføjer, at teenageren, hvis alder er 17 år, er mistænkt for at have dræbt den jævnaldrende pige, skriver Sveriges Radio.

Mandag aften fandt politiet liget af en person i Mark Kommune, sydøst for Göteborg.

Ifølge svenske medier er liget nu identificeret, og der er tale om 17-årige Maja.

Den anholdte 17-årige nægter sig skyldig i anklagerne om drab.

Maja er ikke set i live siden, hun torsdag 14. marts forlod sin skole.

Hun vendte aldrig hjem som planlagt, og derfor slog forældrene alarm. Klokken 18.30 samme dag blev hun meldt savnet.

Siden har en storstilet eftersøgning været i gang i håbet om at finde Maja i live.

Både hunde, droner, helikoptere og utallige betjente har indgået i den massive eftersøgning.

Og nu fortsætter efterforskningen for politiet, efter at Maja er fundet dræbt.

Stedet, hvor hun blev fundet, er afspærret, og der skal foretages en række gerningsstedsundersøgelser.

Desuden skal den anholdte teenager afhøres af politiet.

De pårørende til den 17-årige Maja er underrettet.

