17-årige Maja har været forsvundet siden torsdag, men mandag er svensk politi kommet med en opsigtsvækkende melding.

Politiet oplyser, at man ikke kan udelukke, at pigen har været udsat for en forbrydelse.

Derfor er man gået i gang med en forundersøgelse for at fastslå, om der er tale om en kidnapning.

Det skriver Aftonbladet.

Maja skulle have været med en bus hjem klokken 14:00 torsdag, men kom aldrig hjem. Klokken 18:20 samme dag ringede forældrene til politiet.

»Nu skal vi indhente yderligere oplysninger, da hun sidst er set på sin skole, vil området omkring skolens helt sikkert blive undersøgt,« siger talsmand for svensk politi Thomas Fuxborg.

Ifølge mediet har politiet iværksat en større eftersøgningsaktion, hvori hunde, droner og helikoptere skal indgå.

Politiet fortæller, at man lige nu ikke har nogen spor at gå efter i sagen, og man beder derfor offentligheden om hjælp til at finde Maja.

Aftonbladet oplyser, at Maja er 143 centimeter høj og vejer 37 kilo.

Hun er iført en mørk jakke og grå hættetrøje.

Hun bære også rød hue, grå joggingbukser og sorte sko.