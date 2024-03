Sagen om drabet på 17-årige Maja har sendt rystelser gennem Sverige.

Nu viser det sig, at den mistænkte gerningsmand har ændret forklaring – og at det fik politiet på sporet af liget.

Det skriver Expressen.

17-årige Maja blev sidst set, da hun torsdag 14. marts forlod sin skole i Mark Kommune, sydøst for Göteborg. Hun vendte aldrig hjem som planlagt, og derfor slog forældrene alarm. Klokken 18.30 samme dag blev hun meldt savnet.

I første omgang havde efterforskerne mistanke om, at Maja var blevet kidnappet, men mandag aften fandt politiet hendes lig i vandkanten blot få minutters gang fra skolen.

Det skete, efter at en jævnaldrende dreng, som er anholdt og mistænkt for drabet, fortalte politiet om »et hemmeligt sted«.

Maja var sammen med den 17-årige drabsmistænkte, da hun sidst blev set i live. Først forklarede han til politiet, at deres veje var skiltes, da de forlod skolen sidste torsdag.

Men siden ændrede drengen forklaring og fortalte, at Maja havde vist ham et »hemmeligt sted« ved en jernbanebro den dag, hun forsvandt.

Da politiet begyndte at lede efter hende nær jernbanebroen, gav det resultat. Hendes lig blev fundet i vandkanten ikke langt derfra.

Ifølge Expressens oplysninger tyder skader på liget på, at Maja blev udsat for grov vold forud for sin død.

Politiet fandt også flere ejendele nær jernbanebroen, som ifølge efterforskerne blev forsøgt gemt.

Der har været dykkere i vandet, og politiet gennemførte onsdag gerningsstedsundersøgelser i området.

Den 17-årige dreng, som er mistænkt for drabet, nægter at have noget med Majas død at gøre.

