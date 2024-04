16-årige Mint Butterfield er fundet efter at have været forsvundet i seks dage.

Nu reagerer den 16-åriges far, mangemilliardæren Stewart Butterfield.

Mint Butterfield blev lørdag kort før midnat fundet i en hvid varevogn i San Francisco-bydelen Tenderloin, der er berygtet for sin høje kriminalitet og store problemer med stofmisbrug.

Det skriver The San Francisco Standard.

Den 16-årige var – heldigvis – uskadt, men ikke alene.

Og personen, som teenageren var sammen med, er blevet anholdt.

Det drejer sig om en 26-årig mand, der bliver beskrevet som en bekendt af Mint Butterfield.

Han er nu varetægtsfængslet, og politiet mistænker ham for kidnapning, at have overtalt den 16-årige til at stikke af hjemmefra og for at have bidraget til kriminelle handlinger fra Mint Butterfields side.

Det var Mint Butterfields mor – iværksætteren og grundlæggeren af foto-app'en Flickr, Caterina Fake – der mandag morgen slog alarm, efter at Mint Butterfield var forsvundet fra hjemmet i San Francisco-forstaden Bolinas.

Mint Butterfield havde efterladt en seddel i hjemmet før sin forsvinden.

Sammen med den 16-åriges far, mangemilliardæren Stewart Butterfield, og stedfaderen Jyri Engeström, der også er iværksætter, har hun reageret på nyheden om, at Mint Butterfield er fundet i god behold.

»Et dybfølt tak til hele familien, vennerne, de frivillige og fremmede, der ringede ind med tip og gjorde denne redning mulig,« lyder det fra i en udtalelse fra familien.

»Vi vil især gerne takke de erfarne politifolk, som forstår den meget reelle trussel fra kriminelle, der bruger stoffernes tiltrækningskraft til at groome teenagere,« tilføjer den 16-åriges mor, far og stedfader.

Canadiske Stewart Butterfield grundlagde teamkommunikations-platformen Slack og blev mangemilliardær, da han i 2020 solgte virksomheden til Salesforce.

Stewart Butterfield og Caterina Fake blev skilt i 2007, samme år som Mint Butterfield blev født.