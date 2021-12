Sundhed er noget, der ofte bliver forbundet med grøntsager og lange gåture, men nogle er så heldige, at de med fordel kan tilføje sukker på deres liste.

Et nyt forskningsstudium viser nemlig, at sukker er sundt for folk med genvarianten »sucrase-isomaltase deficiency«. Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Genvarianten sørger for, at sukkeret bliver omdannet på en særlig måde i tarmen, og at almindeligt hvidt sukker ikke bliver optaget i blodet. Hvilket er lige modsat de fleste mennesker.

Og hvis du har noget grønlandsk i dig, kan du glæde dig ekstra meget. For det viser sig, at to-tre procent af den grønlandske befolkning har den genvariant.

»De voksne grønlændere, som har genvarianten, har lavere BMI, vægt, fedtprocent, kolesteroltal og er generelt markant sundere. De har mindre fedt på maven og har sandsynligvis meget lettere ved at få sixpack. Det er ret vildt og ret overraskende, at en genvariant har så gavnlig en effekt,« siger Anders Albrechtsen, der er professor på Biologisk Institut på Københavns Universitet, i pressemeddelelsen.

Årsagen til, at det lige er grønlænderne, der har trukket et magisk kort i genpuljespillet, findes i en diæt, der adskiller sig væsentligt fra andre dele af verden.

Dog er det lettere for voksne end for børn at have genvarianten. For børnene kan få diarré og blive udmattede af at spise sukker. Hvor det ikke mærkes hos de voksne.

Studiet er foretaget af fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og en række andre forskningsinstitutioner samt de grønlandske myndigheder.