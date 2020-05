Effekten af malariamidlet hydroxyklorokin til coronapatienter er usikker. WHO sætter forsøg på pause.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har suspenderet alle forsøg med malariamidlet hydroxyklorokin med coronapatienter, da der er sået tvivl om effekten.

Forsøgene er suspenderet, indtil man har fået overblik over, om det er farligt at tage midlet som coronapatient.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO på et pressemøde mandag i Geneve ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Indtil videre har 3500 patienter fordelt på 17 lande været med i forsøg i WHO-regi.

Et nyligt studie i lægetidsskriftet The Lancet har vist, at midlet rent faktisk kan øge risikoen for at dø og for at få alvorlige hjerteproblemer.

Hydroxyklorokin er tidligere blevet fremhævet af USA's præsident, Donald Trump.

Han har fortalt, at han har taget det forebyggende. I sidste uge sagde Trump dog, at han ville stoppe med at tage midlet.

WHO har tidligere advaret mod at bruge midlet i behandlingen af coronapatienter, medmindre det er som led i forsøg. Brasilien godkendte i sidste uge, at coronapatienter tager midlet.

I Danmark er der et igangværende forsøg med midlet på Hvidovre Hospital.

Her oplyser professor Thomas Benfield, der står i spidsen for forsøget, at man muligvis vil sætte det på pause. Der vil blive taget en beslutning i løbet af de nærmeste dage.

Dilemmaet er, at man måske aldrig finder ud af, om midlet virker, hvis man stopper forsøget.

Thomas Benfield understreger samtidig, at patienterne i det danske forsøg bliver meget nøje overvåget for eventuelle bivirkninger.

Der er endnu ikke en godkendt behandling mod coronavirus, men midlet Remdesivir, der oprindeligt blev udviklet til hepatitis, har vist gode resultater i forsøg med coronapatienter, der har haft kortere indlæggelser og lavere dødelighed.

I Danmark har Lægemiddelstyrelsen givet tilladelse til, at hospitaler kan ansøge om brug af Remdesivir. Det har mindst ti danske hospitaler gjort.

/ritzau/