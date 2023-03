Lyt til artiklen

Otte delfiner er døde, efter at de drev i land på en strand i New Jersey på USAs østkyst tirsdag.

En video viser, hvordan blandt andre politifolk forsøgte at redde delfinernes liv.

De otte delfiner var strandet ved Sea Isle City, og politiet advarede offentligheden om ikke at nærme sig delfinerne, hvor man var i gang med at hjælpe og forsøge at redde liv.

Det rapporterer ABC News.

To af delfinerne døde på stranden, fortæller et lokalt center for strandede havpattedyr, Marine Mammal Stranding Center.

De seks øvrige blev i sidste ende aflivet af organisationens dyrlæge, da man vurderede, at deres tilstand blev stadig værre.

'Beslutningen om på human vis at aflive delfinerne blev truffet for at forhindre yderligere lidelse, idet en tilbagevenden til havet kun ville have udskudt deres uundgåelige død,' siger Marine Mammal Stranding Center, i en meddelelse på Facebook.

Herefter er delfinernes rester blevet sendt på et laboratorium, hvor de vil blive undersøgt i håb om, at man kan finde ud af, hvad der forårsagede situationen.

'Vi deler offentlighedens sorg over disse smukke dyr og håber, at obduktionerne vil hjælpe os til at forstå, hvorfor de strandede,' lyder det i meddelelsen.