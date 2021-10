Den tropiske storm Dianmu har forårsaget massive oversvømmelser i 30 provinser i og omkring Bangkok.

De thailandske myndigheder kæmper i øjeblikket for at redde de områder, der endnu ikke er blevet opslugt af de store vandmængder. Her forsøger de at opsætte barrierer af sandsække, der skal forhindre en potentiel katastrofe.

Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian og CNA.

Niveauet i Chao Phraya-floden er steget markant og er skyld i de voldsomme oversvømmelser. En flod, der strækker sig over 400 kilometer og slanger sig gennem Bangkok. Men der er håb om, at Bangkok kan undgå en gentagelse af den katastrofe, som ramte hovedstaden i 2011.

Et foto fra redningsaktionen ved den knækekde bro, hvor en kvinde på tragisk vis blev fanget og af strømmen og mistede livet. Foto: SUWADEE PANSANG Vis mere Et foto fra redningsaktionen ved den knækekde bro, hvor en kvinde på tragisk vis blev fanget og af strømmen og mistede livet. Foto: SUWADEE PANSANG

Her oplevede man den værste oversvømmelse i årtier – en femtedel af byen var under vand, og mere end 500 mennesker mistede livet.

De seneste dage har beredskab reddet under borgere under dramatiske forhold. Flere landsbybeboere i hovedstadens mange provinser hoppet ned fra høje hustage, hvor de havde søgt tilflugt fra de massive vandmasser, der strømmede ind i landsbyerne.

En video offentliggjort af nyhedsbureauet Reuters viser en redningsaktion på en bro i Nakhon Sawan-provinsen. En bro, er knækket over på midten, og hvor en bil er havnet midt i revnen. Her prøver personer at redde en kvinde op, der er ved at blive revet ud af sin bil af vandmasserne.

Video viser, at det ikke lykkedes at redde kvinden op fra vandet, og hun døde på tragisk vis, da hun blev taget med af strømmen.

Foto: HOOK31 THAILAND Vis mere Foto: HOOK31 THAILAND

De thailandske myndigheder har meldt ud, at de overvåger Chao Phraya-flodens vandstand og har vandpumper og sandsække klar til at forhindre en katastrofe i at opstå.

»Vi vil advare folket, hvis der er tegn på, vandstanden stiger, og der er risiko for yderligere oversvømmelser,« siger Bangkoks guvernør Aswin Kwanmuang.

Soldater er også begyndt på at placere sandsække foran banker og virksomheder, for at holde samfundet kørende. Også et shoppingområde i distriktet Thonglor er myndighederne i gang med at sikre en shoppinggade og et boligområde, der er populært blandt migranter.

Bangkok ligger kun 1,5 meter over havets overflade og er derfor meget udsat for oversvømmelser. En masterplan for at forebygge mod dem er blevet iværksat, der blandt andet involverer underjordiske tunneler. De nåede dog ikke at blive bygget færdigt, inden den tropiske storm ramte Bangkok.