Censur og sanktioner hindrer ikke russerne i at få adgang til forbudte medier.

Myndighederne kalder Facebook og Instagram for »ekstremistiske« og giver hårde straffe til medier og journalister, der beskriver situationen i Ukraine som en krig.

Kreml forsøger benhårdt at styre, hvilke informationer befolkningen får, og de sociale medier er bandlyste.

De nye love har desuden fået stort set alle vestlige medier til at trække sig ud af landet, og derudover betyder de vestlige sanktioner, at russerne ikke længere har adgang til Netflix og kun i begrænset omfang til TikTok.

Men en del russere har tilsyneladende fundet en måde at omgå Putins censur på.

Ifølge dr.dk viser nye tal fra udbydere af VPN-løsninger i Rusland, at salget er steget markant siden 24. februar, hvor den russiske invasion af Ukraine gik i gang.

Mange danskere har en VPN-forbindelse, hvis de skal logge på deres arbejdsplads' netværk hjemmefra. Russerne bruger derimod tilsyneladende VPN-forbindelserne til at komme uden om blokeringerne, som censuren og sanktionerne udsætter dem for.

Dr.dk har tal fra to VPN-udbydere, som cybersikkerhedsfirmaet PrivacySharks har fået adgang til.

En af de største udbydere er Surfshark, som har oplevet en stigning i salget af VPN i Rusland på 3.500 procent siden den 24. februar 2022.

Udbyderen RUSVPN har haft en stigning på 500 procent i både Rusland og Ukraine, siden krigens begyndelse.

Kristoffer Holten fra PrivacySharks siger til dr.dk, at tallene viser, at folk hurtigt finder en udvej, når myndighederne forsøger at lukke et land ned.

Og selvom myndighederne også forsøger at blokere VPN-forbindelserne, så mener Kristoffer Holten, at det i sidste ende er Putin, der taber den kamp.

»Der er mange forskellige udbydere, og de har alle sammen tusindvis af servere. Så det er stort set umuligt for Rusland at blokere dem,« siger han til tv-stationen.