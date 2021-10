For snart tre år siden forsvandt den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen fra sit hjem i Lørenskrog øst for Oslo. Hun er ikke set siden.

Politiet har forgæves forsøgt at få et gennembrud i sagen – og nu sættes der massivt ind i jagten på ét bestemt spor.

Kryptosporet.

»Som det ser ud lige nu, anser efterforskningslederen kryptosporet som det spor med størst potentiale i sagen. Vi vil derfor bruge yderligere ressourcer på dette spor i den kommende periode,« siger chefanklager Gjermund Hanssen til VG.

Tidligere har politiet haft den såkaldte 'kryptomand' – en mand i 30erne, der bor i Østlandet – i kikkerten.

Nu rettes fokus mod ham igen – men af helt andre årsager end før.

Så sent som i foråret var kryptomanden anklaget for medvirken til frihedsberøvelse, selvom han hele tiden har nægtet at have noget med sagen at gøre.

Politiet arbejdede ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagens ægtemand – milliardæren Tom Hagen som det seneste halvandet år været sigtet for at have dræbt eller medvirket til at have dræbt sin egen hustru – havde mødtes med kryptomanden i månederne op til den dengang 68-årige Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Politiet fatter ikke længere mistanke til kryptomanden – men hans identitet kan alligevel være en nøgle til at opklare den mystiske sag om Anne-Elisabeth Hagens forsvinden og sandsynlige død.

Efterforskerne føler sig overbeviste om, at gerningspersonen eller gerningspersonerne har stjålet og misbrugt kryptomandens identitet.

Så overbeviste, at jagten på kryptosporet nu har forrang frem for de fysiske spor i sagen.

Ved at følge kryptosporene fra det trusselbrev, der blev efterladt på en stol i Hagen-parrets villa den dag, Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, håber politiet således, at man kan komme på sporet af gerningsmændene.

I trusselsbrevet stod det beskrevet ned til mindste detalje, hvordan Tom Hagen skulle betale en løsesum på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero, hvis han ville se sin hustru i live igen.

Men hvem skrev brevet? Og hvem var den eller de gerningspersoner, Tom Hagen kommunikerede med i tiden efter Anne-Elisabeth Hagens forsvinden?

Gerningspersonerne gemmer sig bag den stjålne identitet, men hvis politiet lykkes med at kortlægge, hvem der har brugt den stjålne identitet, kan de være på sporet af den eller de skyldige.

I begyndelsen formodede politiet, at der var tale om en kidnapningssag med et økonomisk motiv. Men senere skiftede man spor.

Nu mener man, at hun kan være blevet dræbt – og at ægtemanden Tom Hagen står bag. På en eller anden måde. Enten ved selv at have gjort det eller ved at have allieret sig med nogen, der skulle have gjort det for ham.

Den norske forretningsmand har dog hele tiden fastholdt sin uskyld.