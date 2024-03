Det har sendt chokbølger gennem den norske by Torpo, at politiet i sidste weekend blev sendt ud til fire dødsfald.

På adressen blev to voksne og to børn fundet døde. Politiet mistænkte få dage senere en 59-årig mand for om natten at have taget livet af sin kone og to børn, før han til sidst begik selvmord.

Nu reagerer de pårørende til drabsofrene gennem deres bistandsadvokat Helge Hartz, skriver VG.

»På vegne af de pårørende er jeg som deres bistandsadvokat blevet bedt om at give udtryk for deres fortvivlelse og tilværelse fyldt med bundløs sorg som pårørende til drabsofrene i sagen om det tredobbelte drab i Torpo,« lyder det fra Hartz i en pressemeddelelse fredag ifølge mediet.

Det var lørdag, at en familie blev fundet omkommet i deres hjem i den norske by Torpo. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Det var lørdag, at en familie blev fundet omkommet i deres hjem i den norske by Torpo. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix

Bistandsadvokaten understreger samtidig, at støtten fra politiet og omsorgen fra familie, venner og bekendte har været »helt afgørende« i den her situation.

Det var en pårørende til de nu afdøde familiemedlemmer, der slog alarm til politiet. Politiet fandt også våben på adressen, og det tyder altså på, at ofrene er døde af skud, oplyste politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen.

»Alt tyder på, at ofrene blev skudt, mens de sov, og der er ingen tegn på kamp i boligen.«

Ifølge norske Dagbladet er de afdøde mandag blevet obduceret, og politiet afventer nu en rapport.

Sagen er den tredje af sin slags siden årsskiftet og markerer således det, der kunne ligne en uhyggelig tendens i de norske landsbysamfund.

Den formodede gerningsmand bag weekendens drab var ikke i forvejen kendt af politiet og bliver af en nabo beskrevet som »blid og glad«.