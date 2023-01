Lyt til artiklen

Fraværet stiger voldsomt blandt eleverne i folkeskolen i Danmark, men i forsøget på at nedbringe det skal vi nok ikke umiddelbart kigge mod Sverige, hvor en skole har taget ret så utraditionelle metoder i brug.

Nærmere bestemt på Ljungvikskolan i Gråbo, hvor de elever, som ikke havde haft fravær i skoleåret, blev belønnet med chokoladekage op til jul, mens de der havde haft fravær blot måtte kigge på.

Til Aftonbladet fortæller Yvonne Andréasson, der har to børnebørn i skolen:

»De børn, der havde haft fravær skulle klappe af dem, der ikke havde.«

En anonym mor fortæller til avisen, at hendes datter blev meget ked af det, da hun har haft tre fraværsdage: en da hun var forkølet, en da hun var til læge, og en da hun var til begravelse. De tre fraværsdage betød, at der ikke var nogen kage til hende.

»Det er helt forkert at gøre sådan noget i 2022. Jet tænker, at de gør det for at motivere børnene, men det virker meget upædagogisk. Børn med meget fravær får endnu sværere ved at komme i skole, når de ved, at der bliver gjort sådan noget,« siger hun.

Og der blev ikke skelnet mellem lovligt eller ulovligt fravær.

Tiltaget har i det hele taget skabt et ramaskrig blandt forældrene på skolen. Fredrik Höög, der er rektor for mellemtrinet på skolen, kendte ikke til lærernes initiativ.

»Lærernes hensigt har vel været at belønne fremmødet, men det er ikke blevet modtaget godt, det er der ingen tvivl om. Sådan kommer vi ikke til at gøre igen,« fastslår han.