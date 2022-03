Det er et stort land, men man skulle alligevel mene, at det må være svært at fare vild i Thailand.

Ikke desto mindre lykkedes det fem munke at miste orienteringen, da de til fods var taget ud på en skovpilgrimsrejse i nationalparken Mae Wong. Den ligger i Nakhon Sawan, ikke langt fra grænsen til Myanmar.

De blev nødt til at leve af vilde bananer og andre planter i over to uger, indtil de blev reddet. Det skriver Bangkok Post.

To af munkene fandt til sidst en vej ud af skoven. De fik fat på nogle redningsfolk, som bragte de tre andre vildfarne munke tilbage til civilisationen onsdag nat.

Nationalparken Mae Wong ligger i Nakhon Sawan, ikke langt fra grænsen til Myanmar. Foto: Google Maps

Munkene fortæller parkens ansatte, at de kom i to grupper fra Kanchanaburi, det ligger mere end 200 kilometer sydpå. De mødtes ved et vandfald inde i Mae Wong-nationalparken.

De var gået ad skovstier i provinsen Tak og i nationalparken Mae Wong, indtil de pludselig indså, at de altså var faret vild.

De gik rundt i skoven i 15 dage, og det eneste, de fik at spise, var vilde bananer og andre planter, som de plukkede nær en å.

Til sidst besluttede de, at to af dem skulle prøve at skaffe hjælp. De resterende tre munke blev i skoven.

De to fandt til sidst en vej ud af skoven, og hold fra de to brandopsynsenheder i Nakhon Sawan gik ind i nationalparken sammen med nogle frivillige tirsdag morgen for at søge efter de sidste tre.

De blev fundet 30-40 kilometer fra den nærmeste bebyggelse.

Alle fem munke blev indlagt på hospitalet for at blive undersøgt. Men ingen af dem var blevet syge af at være faret vild i 15 dage trods den magre diæt.