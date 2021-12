En 35-årig far til fire fra Oregon forklarer nu, hvorfor han fornærmede USAs præsident Joe Biden i en direkte juleudsendelse.

»Jeg har ikke noget imod Mr. Biden, men jeg er frustreret, fordi jeg synes, han kunne gøre det bedre,« forklarer han til The Oregonian.

Jared Schmeck har en fortid som betjent, men trak sig tilbage i 2018 og arbejder nu for et el-selskab.

Fredag ringede han ind til et tv-program og var blandt de heldige, der blev stillet direkte igennem til den amerikanske præsident.

I programmet følger North American Aerospace Defense Command (NORAD) julemandens færd, og imens disse løjer står på, kan seerne ringe til Det Hvide Hus og få en snak med præsidenten.

Jared Schmeck blev noget overrasket, da han pludselig talte med the man himself.

Han fortalte Joe Biden. hvad hans børn ønskede sig til jul, men da samtalen skulle slutte, kom Jared Scheck med en bemækrning, der har fået amerikanere til at gå amok på twitter og lægge familiefaren for had.

Efter at præsidenten og Jared Schmeck havde ønsket hinanden en god jul, afsluttede han samtalen med ordene:

»Merry Christmas og Let's go Brandon.«

Den sidste bemærkning vækker opsigt, for netop den frase er blevet et kendt politisk slangudtryk i USA.

Lets Go Brandon betyder slet og ret 'Fuck Joe Biden'.

Udtrykket opstod 2. oktober 2021 under et motorløb i Talledega, Alabama.

Journalisten Kelli Stavast var i færd med at interviewe stockcar-køreren Brandon Brown, da publilkum begyndte at råbe 'Fuck Joe Biden'.

Kelli Stavast må have haft svært ved at høre, hvad der blev råbt, for i udsendelsen sagde hun, at tilskuerne råbte 'Let's Go Brandon'.

Det var der mange der morede sig over, og siden er udtrykket 'Let's Go Brandon' blevet synonym med 'Fuck Joe Biden'.

Jared Schmeck siger, at han brugte udtrykket i programmet som en joke og et udtryk for den frustration, han føler over Joe Bidens politik.

Han er blandt andet utilfreds med Joe Bidens regler for testkrav og covid-vacciner og med den globale inflation og varemangel.

»Og nu bliver jeg angrebet for at bruge min ytringsfrihed,« siger Jared Schmeck.

Han understreger, at han ikke er Trump-tilhænger eller har noget personligt imod Joe Biden.

»Han virker som en hjertelig fyr. Der er ikke noget fjendskab eller noget i den stil. Det var bare en uskyldig spøg og en måde at udtrykke min gudgivne rettighed til at udtrykke mine frustrationer på en humoristisk måde,« siger han.