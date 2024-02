Sagen om rejsebloggeren og Instagram-stjernen Gabrielle Petitos forsvinden under et roadtrip og kæresten Brian Laundries efterfølgende ageren blev fulgt verden over for to et halvt år siden.

Nu kommer det frem, hvad Brian Laundrie fortalte sin far i telefonen kort efter at have dræbt sin kæreste.

Brian Laundries forældre, Chris og Roberta, har i retten for første gang talt under ed om drabet på Gabrielle 'Gabby' Petito, som efter en langvarig eftersøgning blev fundet død i en naturpark i Wyoming i september 2021.

Da Gabbys lig blev fundet, var Brian Laundrie en af USAs mest eftersøgte mænd, idet han selv havde forladt sine forældres hjem – efter hverken at have villet samarbejde med politiet eller kunnet redegøre for, hvordan Gabby var forsvundet. Senere blev han fundet død i et naturområde, og ifølge FBI havde han forinden tilstået mordet på kæresten en notesbog.

Her ses Gabrielle 'Gabby' Petito og Brian Laundrie sammen. Foto: Florida Police/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter den frygtelige drabssag har Gabby Petitos forældre lagt sag an mod Brian Laundries forældre, som de beskylder for at have dækket over deres søns ugerninger og forsøgt at hjælpe ham til at flygte fra USA.

Under retssagen fortalte den unge gerningsmands far om et telefonopkald, hvor han fik en »meget, meget nervøs« Brian Laundrie i røret.

I august 2021.

Eller kort efter at sønnen havde kvalt kæresten Gabby Petito.

»Jeg spurgte ham, du ved, hvordan han havde det, og han, du ved, han var ikke rolig, men blev meget oprevet og fortalte mig, at noget var … du ved, 'Gabby er forsvundet', og han blev meget hektisk,« sagde Chris Laundrie i retten ifølge People.

Ifølge faren, forstod han ikke, hvad Brian Laundrie mente med, at »Gabby er forsvundet«.

»Han var gået helt i panik og sagde, han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Han sagde, du ved, 'kan du hjælpe mig?', du ved, og at han kunne få brug for en advokat, du ved. Og jeg spurgte ham hvorfor, men han ville ikke sige det,« lød det videre fra Chris Laundrie under retsmødet.

Det fandt sted i oktober, men retsdokumenterne er først blevet offentliggjort i denne uge.

12. august 2021 fortalte en grædende Gabby Petito en politimand, at hun og Brian Laundrie havde haft et skænderi. Kort efter forsvandt hun. Flere uger senere, blev hendes lig fundet. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

I retten fortalte Chris Laundrie videre, at han – tilsyneladende stadig uden at vide hvorfor det ifølge sønnen var nødvendigt – hjalp Brian Laundrie med at komme i kontakt med familiens advokat Steven Bertolino.

Om Brian Laundrie talte med advokaten efterfølgende, og hvad der i givet fald blev sagt der, melder historien ikke noget om.

Gabbys forældre, Joe Petito og Nichole Schmidt, kræver en erstatning på mindst 100.000 dollar (691.000 kroner) for de psykiske mén Chris og Roberta Laundrie efter deres mening pådrog dem ved angiveligt at have forsøgt at dække over deres søns drab på Gabby Petito.

Sagen forventes afgjort til maj.

Obduktionen af Gabby Petitos lig viste, at hun havde skader på hovedet, og at der var tegn på, at hun blev dræbt ved »strangulering med hænderne«.