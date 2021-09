Hvor er Brian Laundrie? Internettet koger over med spekulationer.

I fem dage har amerikansk politi og FBI jagtet Brian Laundrie, som forsvandt sporløst kort før liget af hans forlovede Gabby blev fundet.

Mysteriet startede tilbage i juli, hvor det unge par drog afsted på en roadtrip på tværs af USA. Noget som både Gabby Petito og Brian Laundrie flittigt delte ud af på Instagram, hvor de to formåede at få deres liv og parforhold til nærmest at se misundelsesværdigt ud.

»Taking on #vanlife with @gabspetito (Taget på roadtrip med @gabspetito red) står der i Landries beskrive på Instagram.

Gabby og Brian Laundrie skrev ofte kærlige beskeder til hinanden på Instagram. Nu er er liget af Gabby dukket op og menneskejagten på Laundrie har kørt i flere dage. Foto: Instagram Vis mere Gabby og Brian Laundrie skrev ofte kærlige beskeder til hinanden på Instagram. Nu er er liget af Gabby dukket op og menneskejagten på Laundrie har kørt i flere dage. Foto: Instagram

Gabby havde sit sidste Instagram opslag den 26. august, hvilket er to dage efter, at hun sidst blev set i live.

Men ifølge mediet The Sun spekulerer nogle brugere nu i, om det overhovedet var Gabby selv, der postede det opslag. På Gabbys to sidste posts på Instagram mangler der nemlig et såkaldt 'stedtag' (et tag der viser, hvor man befinder sig henne), ligesom en bruger også bemærker, at parret pludselig skulle være tilbage i civilisationen, fremfor i nationalparker, som parret ellers besøgte.

En kvinde ved navn Nina Celie Angelo fra New Orleans hævder dog, at hun har set parret sammen 27. august, altså dagen efter Gabbys sidste Instagrampost, skriver Fox News.

Det her er Gabbys sidste opslag på Instagram. Foto: Instagram Vis mere Det her er Gabbys sidste opslag på Instagram. Foto: Instagram

Den 1. september var Brian Laundrie i hvert fald med sikkerhed tilbage i civilisationen. Her dukkede han nemlig op hos sine forældre, men uden en forklaring på, hvor Gabby var henne eller lysten til at samarbejde med politiet. Han forsvandt dog kort tid før liget af Gabby dukkede op. Liget, der blev fundet i Grand Teton National Park i delstaten Wyoming, blev 21. september bekræftet at tilhøre Gabby.

Ifølge Landries forældre skulle han på campingtur. Men en campingtur uden hverken telefon eller pung, skriver CNN.

Den 2. juli 2020 offentliggjorde parret på Gabbys Instagramprofil, at de skulle giftes.

Det skete med kærlige gloser, som »Brian har spurgt, om jeg ville gifte mig med ham. Og jeg sagde ja! @bizarre_design_ (Hans brugernavn på Instagram, red), du får livet til at føles uvirkeligt, og hver dag er sådan en drøm med dig. Vedhæftet var billedet fra deres første date, som du kan se lige herunder.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police Vis mere Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ. Foto: North Port Police

Siden har parret flittigt delt ud af diverse oplevelser, de har haft sammen, men alting har måske ikke været, som det lignede på Instagram. B.T har tidligere kunne fortælle, at Brian, der er USAs mest eftersøgte mand, både er jaloux og kontrollerende.

Alt imens menneskejagten på Brian Laundrie har sat ind, er der også dukket en ny Instagramprofil op med navnet Brianlaundriefanpage. Det er en side for dem, der tror, at Brian Laundrie er uskyldig.

Brian Laundrie betragtes som »en person af interesse«, men der er ikke rejst sigtelser mod ham.