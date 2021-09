Han er jaloux. Han forsøgte at kontrollere hende. Og han er i stand til at klare sig på egen hånd i vildmarken i flere måneder, siger veninde om den efterlyste Brian Laundrie.

Jagten på Gabby Petitos 23-årige forlovede er nu gået ind i sit femte døgn.

Torsdag udstedte FBI en arrestordre på manden, som mange amerikanere allerede har dømt for mordet på den 22-årige Gabrielle 'Gabby' Petito.

Mistanken har da også klæbet til Brian Laundrie, siden han 1. september dukkede op hos sine forældre i Florida uden Gabby.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs — FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021

I begyndelsen af juli drog det unge par afsted på et fælles roadtrip på tværs af USA, men noget gik tilsyneladende helt galt undervejs.

Da han kom hjem, var Brian Laundrie i hvert fald ikke i stand til at gøre rede for, hvor Gabby var blevet af, og han nægtede også at samarbejde med politiet.

11. september meldte Gabbys familie hende savnet, og kort før den unge kvindes lig dukkede op i i Grand Teton National Park i delstaten Wyoming, forsvandt han igen som dug for solen.

Ifølge hans forældre var han draget på campingtur.

The ground search in the Carlton has been halted for the day. Nothing found. We will be back at it Friday.



A federal arrest warrant has now been issued for Brian Laundrie. Please see @FBIDenver for details. pic.twitter.com/Q0uHTYrzA9 — North Port Police (@NorthPortPolice) September 23, 2021

Siden er Brian Laundrie blevet en af USAs mest eftersøgte mænd.

Sagen bliver dækket intenst af de amerikanske medier, og på de sociale medier har mange menige amerikanere allerede fastslået, at Gabbys forlovede er skyldig.

Det er da også langt fra noget perfekt kæreste-cv, som Gabbys veninde, Rose Davis, tegner af den eftersøgte mand i et interview med britiske Daily Mail.

»Han virker som en sød, rar og omsorgsfuld fyr, men du kan mærke, at han er lidt til en side, en smule underlig,« fortæller Rose Davis og hæfter sig blandt andet ved, at han ofte holdt sig for sig selv, når de tre var sammen.

En sand menneskejagt er i gang i USA, hvor den dræbte Gabby Petitos kæreste stadig er forsvundet som dug for solen. Foto: North Port Police Vis mere En sand menneskejagt er i gang i USA, hvor den dræbte Gabby Petitos kæreste stadig er forsvundet som dug for solen. Foto: North Port Police

»Brian har et problem med jalousi. Jeg er hendes eneste ven her i Florida, så vidt jeg ved, og det var ikke fordi, hun ikke kunne få venner, han ønskede bare ikke, at hun skulle have venner.«

I det hele taget beskriver Rose Davis venindens kæreste som jaloux og kontrollerende, og hun havde en klar fornemmelse af, at han forsøgte at forhindre Gabby i at være sammen med hende.

En kilde tæt på Brian Laundries familie siger til tv-stationen CNN, at han hverken havde pung eller mobiltelefon med sig, da han forlod deres hjem i sidste uge.

Det får forældrene til at frygte, at han vil gøre skade på sig selv.

Her ses et billede af Gabby Petito. Vis mere Her ses et billede af Gabby Petito.

Ifølge veninden er Laundrie imidlertid i stand til at klare sig i vildnisset i flere måneder.

Overfor hende har han nemlig flere gange pralet med, hvordan han på et tidspunkt levede alene i bjergområdet Appalacherne i det nordlige USA.

Det får Rose Davis til at konkludere, at venindens nu eftersøgte kæreste er i stand til at klare sig i naturen en rum tid.

Sagen om Gabby er blevet endnu mere spektakulær, fordi politiet i løbet af efterforskningen offentliggjorde en video, som viser, at parret blev stoppet af en patruljevogn få dage før, hun forsvandt.

Her ses den savnede Gabby Petito. Foto: FBI Vis mere Her ses den savnede Gabby Petito. Foto: FBI

Videoen, som er optaget med en af betjentenes kropskameraer, viser en grædende og stærkt oprevet Gabby, som fortæller, at parret lige har haft et skænderi.

Også Rose Davis husker adskillige voldsomme sammenstød mellem parret.

Det var ikke noget, hun selv overværede, men Gabby fortalte hende om det bagefter, når hun søgte tilflugt hos veninden efter sammenstødene.

»Han var altid bange for, at hun ville forlade ham.«

De seneste dage har to kvinder stået frem og fortalt, at de så Brian Laundrie blaffe i Grand Teton National park 29. august. Altså to dage efter, at Gabby sidst blev set i live og tre dage før, han selv dukkede op hos sine forældre i Florida.

De to kvinder gav uafhængigt af hinanden Brian Laundrie et lift i nationalparken.

Den ene af dem, Norma Jean Jalovec, fortæller til Fox News, at hun havde Laundrie med ude at køre 29. august og satte ham af ved det campingområde, hvor Gabby Petitos lig blev fundet nogle uger senere.