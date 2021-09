Strømperne hænger fast i gulvet, når man går. Hænderne bliver klistrede af at røre ved redskaberne.

Det er de forhold, som børnene møder i et legeland. I hvert fald ifølge Cathrine Jørgsholm fra Fredensborg. Og nu har hun fået nok.

Som hos mange andre børnefamilier lød lørdagsaktiviteten på et besøg i legeland i sidste uge for 31-årige Cathrine Jørgsholm og sønnen Noah på tre år.

Turen gik til Børnenes Eventyrfabrik i Kokkedal, men blev en kortere fornøjelse end planlagt.

Cathrine og Noah trådte ind ad døren i legelandet, da de åbnede klokken 10. Her startede de med at spritte hænder ved den stander, der står ved indgangen.

»Det startede godt, fordi man skal spritte hænder, inden man går ind i legelandet,« siger Cathrine.

Men så tog besøgsoplevelsen en markant drejning.

For det, der ellers skulle have været kvalitetstid mellem mor og søn, blev erstattet af forargelse og bekymringer – i hvert fra morens side.

»Jeg lægger hurtigt mærke til, at der er dryp af noget klistret på gulvet, så ens strømpesokker hænger fast, og man kan mærke snask. Det er en ulækker fornemmelse,« fortæller Cathrine.

Og det bliver kun starten på den 'ulækre fornemmelse'.

»Der ligger krummer, store brødstykker, popcorn og støv overalt, jeg kan se. Vi var der ved åbningstid, så det kan ikke have været nye madrester. Tænk, hvis et barn spiser det,« siger Cathrine og fortsætter:

»Der var glat på skumgulvet, fordi det tidligere har været beskidt og fedtet. Så børnene glider på en skummåtte, der ikke burde være glat. Jeg forestiller mig, at der ikke er blevet gjort rent siden før coronapandemien.«

Og Cathrine er ikke alene om forargelsen. Det vidner Børnenes Eventyrfabriks anmeldelse på Trustpilot om:

»Det er nok verdens klammeste sted. Føj føj føj, et syn. Ingen rengøring, ingen hygiejne.«

»Det er mildest talt en svinesti – gulvene er klistrede, med mad- og drikkerester flere steder i hele legelandet. Der er støv og sorte klistrede plamager i mange kroge og på overflader. Forlystelserne er også beskidte og trænger til at blive tørret grundigt af.«

Sådan lyder to af flere anmeldelser, der kalder legelandet for en svinesti.

B.T. har været dialog med Busfabriken, som ejer Børnenes Eventyrfabrik. De lover, nullermændene fremover skal finde et andet hjem.

»Vi er kede af kundens oplevelse og tager det meget seriøst. Først og fremmest kigger vi efter en ny manager. Og så har vi allerede nu fået meget mere fokus på rengøringen i form af nye rutiner, der kan sikre fremtidig rengøring og kontrol.«

Det siger Linda Andreasson, chef for Busfabriken, og sender et foto af et rent legeland i Kokkedal.

Ifølge Linda Andreasson, chef for Busfabriken, er der nu rent i Børnenes Eventyrfabrik i Kokkedal. Vis mere Ifølge Linda Andreasson, chef for Busfabriken, er der nu rent i Børnenes Eventyrfabrik i Kokkedal.

At der tilsyneladende er blevet rent i Børnenes Eventyrfabrik i Kokkedal, er naturligvis en glædelig nyhed. Dog savner Cathrine Jørgsholm, at nogle tager ansvar for tilsyn af legelande, fordi hun mener, at det må være direkte sundhedsskadeligt for børn at hoppe og kravle rundt i et legeland, hvor der er beskidt.

»Jeg er blevet kastet rundt mellem kommune og Sundhedsstyrelsen, og de har begge peget på hinanden som ansvarshavende. Nu har jeg dog fået meldingen, at det er Sikkerhedsstyrelsen, jeg skal have fat på,« siger Cathrine.

B.T. har talt med Sikkerhedsstyrelsen, der gør opmærksom på, at det ikke er inden for deres felt.